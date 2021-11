Le maire de Québec se retire officiellement des caméras, des micros et des apparitions publiques. Il amorce maintenant ce qu'il appelle son « blackout », une pause de plusieurs mois loin de la vie politique municipale qui l'a animé pendant 14 ans.

Depuis l'annonce de son départ, le maire a reçu nombre d'hommages, notamment à l'occasion de la remise de plusieurs distinctions — dont la Légion d'honneur française.

Ces hommages ont culminé jeudi quand il s'est vu décerner la Médaille de l'Assemblée nationale par le gouvernement caquiste en présence de Geneviève Guilbault, vice-première ministre, et d'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

C'est la dernière fois qu'on se voit , a déclaré le maire sortant aux nombreux journalistes présents, parmi lesquels certains l'accompagnent depuis 14 ans. Je reviens demain travailler et c'est terminé après cela. Il me reste 10 dodos. J'ai vraiment hâte.

Visiblement très ému, le maire dit avoir envie de découvrir cette nouvelle vie. J'ai vraiment le goût de ne plus exister publiquement. [...] Je vois la vie en rose. Je suis bien dans ma peau. Je me sens bien dans ma tête, et je vous dis : "salut!" , a-t-il lancé à l'assistance.

Journalistes

Régis Labeaume en a profité pour remercier les journalistes, qu'il a rencontrés presque quotidiennement au cours des 14 dernières années.

Je veux vous remercier tous et toutes. Plusieurs d'entre vous, ça fait un moment qu'on se connaît. Avec plusieurs, on a voyagé, on a passé des heures ensemble , a dit le maire.

J'ai quasiment le goût de vous dire que je vous aime. Je vais me garder une petite gêne. Disons que je vous apprécie! Une citation de :Régis Labeaume, maire sortant de Québec

Assermentation

Le maire ne sera pas présent dimanche lors de l'assermentation de son successeur, Bruno Marchand. Régis Labeaume dit vouloir laisser toute la place au nouveau venu.