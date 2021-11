Piste cyclable dangereuse : des Sherbrookois demandent à la Ville d’intervenir

Jean-Luc Laflamme et Monique Ouellet se promenaient en vélo lundi lorsqu’ils ont aperçu un cycliste inanimé aux abords de la piste cyclable de la rue Delorme. Il est vraisemblablement tombé de son vélo.

Il avait mal dans le dos, il n’était pas capable de parler au début, et même quand il est rentré en ambulance, il ne comprenait pas où il était , indique Mme Ouellet.

C'est loin d'être la première fois que des cyclistes chutent dans ce secteur. Chaque fois que j’étais dehors pour travailler sur le terrain, j’avais les oreilles qui écoutaient au cas que j’entende quelqu’un faire une chute , souligne Brigitte Roy, qui réside en face de la piste cyclable. Elle a répertorié 13 accidents depuis 2020.

12 août, une fracture d’épaule, 20 août, une blessure avec un massage cardiaque. 22 août… J’ai toujours appelé la Ville chaque fois que c’était sérieux. Une citation de :Brigitte Roy, une résidente du secteur de la rue Delorme

Un léger dénivelé sur le bord de la piste cyclable causerait les chutes, puisqu’il surprendrait les cyclistes qui s’y dirigent à une certaine vitesse, explique Mme Roy.

Un léger dénivelé surprendrait les cyclistes et causerait les accidents, selon des résidents. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La résidente ne comprend pas pourquoi la Ville n'a toujours pas réglé le problème, alors qu'elle assure avoir signalé l’enjeu à de multiples reprises depuis 2020.

Comment ça se fait qu’un petit segment de rue tout petit devienne aussi problématique que ça? Quand il n’y avait pas de trottoir cyclable, il n’y avait jamais eu d’accident. Ça fait 40 ans que je demeure ici! , s'exclame-t-elle.

Des bollards insuffisants

De nombreuses infrastructures de vélo sont destinées à être utilisées jusqu'en novembre. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

La municipalité a procédé à l’installation de bollards sur le bord de la piste cyclable l’été dernier. Ils seraient cependant insuffisants, puisqu’ils sont retirés avant la première neige, souligne le conseiller Paul Gingues.

On est venus rajouter des bollards sur la piste, et lorsqu’on retire les bollards, les problèmes ressurgissent. Une citation de :Paul Gingues, conseiller municipal du district de l’Université

Il joint sa voix aux citoyens et réclame une intervention d’urgence à la municipalité. Peu importe si la solution est coûteuse ou pas, je ne veux plus jamais qu’il y ait d’accident ici. La sécurité d’abord et avant tout. On paiera ce que ça coûte.

La Ville de Sherbrooke a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, mais a répondu par courriel qu’elle procédera à des travaux d’asphaltage dans les prochaines semaines pour réduire le dénivelé.

Les résidents sont impatients que le dossier soit réglé. La crainte, si ça ne se règle pas le plus tôt possible, c’est qu’une personne fasse une mauvaise chute et en décède , conclut Monique Ouellet.

