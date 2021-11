L’Association de hockey mineur de Springfield annule son tournoi à cause de la COVID

Mercredi, le district sanitaire de Springfield, à l'est de Winnipeg, comptait 39 cas actifs. Selon le président de l’Association, Cory Nakamura, 15 d’entre eux sont membres de la communauté de hockey de la région. D'autres ont été en contact étroit et sont en isolement.

Cory Nakamura mentionne que rien n'indique que l'un de ces cas ait été propagé lors des activités de hockey, mais l'augmentation du nombre de cas a suscité un sentiment de malaise chez certaines personnes impliquées dans le tournoi.

Selon les ordonnances actuelles de santé publique du Manitoba, les événements sportifs comme les tournois de hockey sont autorisés à condition que toutes les personnes de 18 ans et plus soient entièrement vaccinées contre la COVID-19.

Cory Nakamura reconnaît qu'avec la nature d'un tournoi de hockey rural, qui comprend plusieurs activités familiales en plus des matchs, et des centaines d'enfants non vaccinés, les organisateurs du tournoi ont décidé d'être proactifs.

Nous nous sommes dit que ce n'était pas une très bonne idée d'organiser un tel événement.

Il explique que quatre équipes se sont rapidement retirées, tout comme la moitié des bénévoles de la ligue de la région d'Oakbank. Ils ont mentionné qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise de travailler.

Le président de l’Association confie que les organisateurs se sont donc retrouvés à court de personnel pour organiser un tournoi.

Selon M. Nakamura, le tournoi aurait réuni environ 20 équipes d’enfants âgés de sept et huit ans, dont 13 venants de l'extérieur de la région, pour des matchs ce week-end. Un plus grand nombre encore aurait participé à un jamboree pour les moins de sept ans la fin de semaine suivante.

Nous ne voulons pas qu'il arrive quoi que ce soit aux enfants, car leur sécurité est la principale priorité ici , renchérit-il.

Selon Cory Nakamura, la réaction des parents a été positive, mais la décision d'annuler le tournoi a été difficile à prendre.

Vous voyez les visages des enfants quand ils sont sur la glace et qu'ils s'amusent comme des fous.

Pour l'instant, les organisateurs du tournoi envisagent de reporter l'événement dans l'année, mais les détails n'ont pas encore été fixés.

Avec les informations de Meaghan Ketcheson