Skagway accueille ses premiers visiteurs canadiens en près de deux ans

Le village touristique de Skagway, en Alaska, attend ses premiers visiteurs canadiens de pied ferme après plus de 18 mois de disette causée par la fermeture des frontières pour endiguer la COVID-19.

À l’approche de la première fin de semaine depuis l’ouverture de la frontière canado-américaine, le 8 novembre, une certaine frénésie s’est installée au village.

Certains ont imprimé des affiches qui disent : ‘bon retour, voisins’ , explique la propriétaire de l’hôtel At the White House, Chelsey Stone.

Tout le monde se passe le mot : ‘les Canadiens arrivent.’ [...] Nous sommes très excités. Une citation de :Chelsey Stone, propriétaire de l’hôtel At the White House

Même son de cloche du côté du Département du tourisme de la municipalité, dit sa directrice par intérim, Wendy Anderson. Nos voisins nous ont manqué, on a hâte de les revoir , s’exclame-t-elle.

Les Yukonnais, moteurs de l’économie hivernale

Si la région vit du tourisme maritime et américain en été, les visiteurs hivernaux sont principalement des Canadiens.

En hiver, nous n’avons pas beaucoup de visiteurs des 48 États [américains] du sud, donc nos visiteurs sont surtout des gens d’affaires et des Yukonnais , précise Chelsey Stone.

Ils représentent une part énorme de notre économie hivernale, donc l’hiver dernier et le précédent ont été vraiment difficiles pour l’économie de la région, ajoute-t-elle.

Malgré l’enthousiasme suscité par la réouverture de la frontière, la municipalité prévoit une reprise relativement lente du tourisme.

Les habitants de Skagway ont hâte de revoir leurs voisins yukonnais, souligne Wendy Anderson. Photo : Fournie par Wendy Anderson

Si la frontière avait été rouverte en août, on se serait attendu à avoir beaucoup de visiteurs [...], mais comme on est en novembre, on s’attend à en voir un peu moins , souligne Wendy Anderson.

La directrice par intérim du Département du tourisme ajoute toutefois que la réouverture de la frontière est l’occasion, pour les propriétaires de bateaux, d’aller inspecter leur embarcation après près de deux ans.

Ces plaisanciers, précise-t-elle, ont déjà commencé à passer la frontière.

Mesures sanitaires : entre protection et coûts prohibitifs

L’autre facteur qui pourrait ralentir le retour des visiteurs est le spectre de la COVID-19 et le train de mesures sanitaires qui l’accompagne.

Les récentes éclosions qui ont incité le Yukon à déclarer l’état d’urgence le jour même de la réouverture des frontières suscitent un certain inconfort chez les autorités médicales de Skagway, note la directrice générale de la clinique Dahl Memorial, Este Fielding.

C’est surprenant et, en quelque sorte, alarmant. Une citation de :Este Fielding, directrice générale de la clinique Dahl Memorial

Je ne dirais pas que nous ne sommes pas inquiets, mais nous ne paniquons pas non plus , précise-t-elle.

Selon Mme Fielding, le village est prêt à accueillir les visiteurs. Skagway a été très proactif au cours de la pandémie. Plusieurs commerces exigent le port du masque à l’intérieur et les citoyens qui se sentent malades se rendent rapidement à la clinique.

L'économie de Skagway compte principalement sur le tourisme, notamment grâce aux croisières qui accostent à son port en été. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Outre l’augmentation du nombre de cas au Yukon, la difficulté d’accès à un test de dépistage du côté canadien peut également freiner l’appétit des Yukonnais pour les voyages transfrontaliers.

En vertu des règles en vigueur, les voyageurs qui entrent au Canada doivent présenter aux agents frontaliers le résultat négatif d’un test de dépistage réalisé dans les 72 heures précédant leur arrivée au pays.

Si le test est offert au Canada, les voyageurs doivent s’attendre à débourser environ 250 $ pour le passer, une somme qui pourrait dissuader ceux qui n’envisagent qu’une visite de quelques heures en Alaska.

Les villégiateurs peuvent également prendre un rendez-vous pour un test de dépistage à Skagway.

Les 30 dollars américains que coûte le test subventionné par l’État de l’Alaska peuvent être alléchants, mais les limites de la capacité de dépistage et des problèmes d’approvisionnement rendent incertaine la capacité d’accommoder les voyageurs canadiens, note Este Fielding.

Notre capacité est limitée, pour l’instant. On demande aux gens de prendre un rendez-vous s’ils comptent voyager, mais il sera difficile de gérer les demandes de dernière minute.

Entre-temps, les commerçants du village espèrent voir les Yukonnais en grand nombre lors de leurs célébrations hivernales, à compter du 3 décembre.