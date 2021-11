Québec adopte un projet bas-laurentien pour régler le problème des patients orphelins

En conférence de presse, jeudi matin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a avancé que le nombre de patients orphelins serait beaucoup plus grand qu'on le croit. Présentement, il y aurait plus 800 000 patients sans médecins de famille au Québec. Cependant, le ministre Dubé estime que ce chiffre s’élève plutôt à un million et demi.

Pour régler ce problème, le projet de Loi donne les moyens au ministre d'établir un portrait statistique réel. Il permettra également de centraliser à un seul endroit, dans chacune des régions, la prise de rendez-vous.

À cet égard, le ministre Dubé a révélé que le projet-pilote, réseau accès pertinence , est mené à Rimouski depuis un an et qu'il a donné des résultats plus que concluants.

Ça fait un an qu’on travaille en sous-marin, même pendant la pandémie, pour mettre en place ce système de rendez-vous là. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Les patients orphelins ont été invités à téléphoner à une ligne, où leur répond une infirmière qui les réfère au bon spécialiste.

En une année, c’est plus de 9000 appels qui ont été reçus à ce numéro. Toutefois, 57 % d’entre eux n’ont pas été référés aux médecins généralistes. Dépendamment des situations, les appels téléphoniques ont été transmis à l’urgence, à des pharmaciens ou encore à des psychologues.

Il y a tellement d'engouement pour ça que là, ils sont capables de dire : "attends une minute, là il manque des médecins ou il manque du service". Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le ministre Dubé a mentionné que ce projet-pilote sera étendu à l'ensemble des régions du Québec. Pour lui, il s'agit d'une porte d'accès unique au réseau. Il compare cet outil au portail CLIC-Santé qui permettait la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 ou encore, au site Trivago pour la réservation de chambre d'hôtel.

Le ministre Dubé sera de passage, lundi matin, à Rimouski pour faire le point sur ce système, mais aussi pour participer à la cérémonie de la première pelletée de terre de la future école de médecine à l'hôpital de Rimouski.

Avec les informations de Denis Leduc