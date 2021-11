La demande de recomptage retirée à Saint-Gédéon

Dimanche, Émile Hudon avait obtenu 599 votes contre 592 pour Jacob Coulombe.

Ce dernier avait fait part de son intention d'aller de l'avant avec le processus de recomptage au lendemain des élections. Il avait soulevé diverses irrégularités dans la mécanique du vote. Lundi soir, deux boîtes de scrutin ont dû être rouvertes à Saint-Gédéon en raison d'une erreur commise par le personnel électoral. Aucun changement n'en était ressorti.

Les personnes impliquées du personnel électoral ont tous et toutes été contactées. Elles ont même fait des déclarations sous serment, des déclarations assermentées qui ont été déposées à la cour et suite à toutes ces déclarations assermentées, et une déclaration assermentée de moi également, la décision de l'autre partie a été de se retirer , a expliqué la présidente d'élections à Saint-Gédéon, Dany Dallaire.

Jacob Coulombe n'exclut pas la possibilité de retenter sa chance en politique municipale.

D'après des informations d'Annie-Claude Brisson