Le CIUSSS a octroyé huit contrats à des agences de placement entre juin et septembre.

Alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, met en place une série de mesures pour restreindre le recours à des agences de placement privées dans les hôpitaux et CHSLD, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a octroyé huit contrats à de telles entreprises depuis la fin du mois de juin.

Ces contrats prévoient l'embauche d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires et d'autres professionnels des soins.

Ils ont été octroyés au coût de 0,01 $, ce qui signifie qu'ils sont ouverts. Les salaires consentis sont régis par un arrêté ministériel.

Les contrats ont été conclus de juin à septembre. Ils ont été rendus publics au cours des derniers jours sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a reconnu qu'il s'agit d'une pratique assez récente dans la région, instaurée au cours de la pandémie. Cette pratique est plus généralisée dans les grands centres.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a recours à de la main-d'oeuvre indépendante [agences] pour le personnel de soins depuis l'automne 2020, soit depuis la mise en place de l'hébergement temporaire au Montagnais [NDLR : maintenant terminé]. Dans nos milieux de vie comme les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans d'autres secteurs d'activités, nous y avons recours de façon exceptionnelle depuis l'été 2021 afin de maintenir l'offre de services aux usagers et soutenir les équipes en place , a répondu par courriel Amélie Gourde, agente d'information au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Il a aussi été indiqué qu'il est prévu que l'utilisation du personnel des agences privées demeure une mesure de dernier recours pour compenser la pénurie de personnel. Présentement, de semaine en semaine, sur l'ensemble du territoire, ce sont entre 10 à 15 personnes qui offrent des disponibilités dans nos installations à temps complet ou à temps partiel , a-t-elle poursuivi.

Des contrats pour Roberval

Deux des contrats octroyés portent directement sur le secteur de Roberval, qui avait été touché par la démission de neuf infirmières en septembre et de six préposés aux bénéficiaires.

Selon Gaston Langevin, vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le recours aux agences, comme pas exemple au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Roberval, n'a pas encore été observé sur le terrain. J'ai fait quelques vérifications ce matin. Actuellement, les agences de recrutement n'ont pas été utilisées pour donner la prestation de services. On a été capable de réaménager certains horaires de travail, certaines plages horaire aussi pour s'assurer d'avoir le personnel disponible pour donner la prestation de services aux usagers , a-t-il mentionné à Radio-Canada.

L'hôpital de Roberval Photo : Radio-Canada

Il a ajouté que la réorganisation du travail fonctionne relativement bien puisque les horaires sont comblés sans temps supplémentaire obligatoire (TSO), bien qu'il y ait eu du temps supplémentaire sur une base volontaire.

Deux agences de la région

Parmi les agences recrutées par le CIUSSS,CIUSSS, deux proviennent de la région, dont Action santé LC d'Alma. Elle compte environ 200 professionnels, principalement des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires, dont une cinquantaine dans la région. La présidente d'Action santé, Chantale Tremblay, a mentionné que l'agence reçoit des centaines de demandes par jour, mais principalement dans les grands centres.

Chantale Tremblay est la présidente d'Action Santé LC, une agence de placement située à Alma. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Elle a confirmé, comme le disait le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , que dans la région, le réseau de la santé fait très rarement appel aux agences privées.

On est vraiment une roue de secours. Quand ils n'ont plus personne, bien là ils nous appellent pour nous faire des demandes parce qu'il n'y a vraiment plus personne. Ce n'est pas une pratique qui est supposée. Nous autres, on fait affaire beaucoup avec la Côte-Nord, énormément, puis avec beaucoup le Nord-du-Québec, parce que là il n'y a plus personne. Ils ne sont plus capables d'aller recruter présentement, mais quand ils en engagent une [infirmière], nous autres, ils nous tassent. Le but, c'est ça , a illustré Chantale Tremblay.

Réouvertures de services

Par ailleurs, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait de bonnes nouvelles jeudi. D'abord, le département de soins intensifs de l'hôpital de Roberval a repris ses activités il y a un peu plus d'une semaine.

Du côté de Dolbeau-Mistassini, les utilisateurs du service d'hémato-oncologie peuvent maintenant obtenir des soins directement sur place depuis le 1er novembre. Une cinquantaine de patients atteints de cancer devaient se rendre à Alma et à Roberval depuis le début du mois de juin, faute de personnel à Dolbeau-Mistassini.

D'après un reportage de Gilles Munger et avec des informations de Pascal Girard