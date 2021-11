L’Atlantique souligne le jour du Souvenir

À Shediac, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, une centaine de personnes, dont quelques dignitaires, se sont réunies au centre-ville pour commémorer le jour du Souvenir.

Une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie du jour du Souvenir à Shediac. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Alphonse Vautour tenait à assister à l’événement. Le vétéran âgé de 102 ans n’a jamais manqué une cérémonie du jour du Souvenir depuis son retour au pays. Il a participé au débarquement allié en Normandie à Juno Beach pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alphonse Vautour, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada

Ça fait un grand plaisir de voir tant de monde qui venait me voir et me remercier pour mon service , dit Alphonse Vautour, décoré de l’une des plus grandes distinctions militaires, la médaille de la Légion d’honneur de la France.

Le ministre fédéral Dominic Leblanc était présent. Pour lui, cette journée permet de mettre en lumière le travail crucial des forces armées.

Ils ont littéralement aidé les Canadiens de tous les coins du pays et je pense que ça nous rappelle l’importance de ce sentiment de service, de dévouement de courage alors je ne peux pas imaginer que tous les Canadiens n’ont pas une pensée spéciale aujourd’hui non seulement pour les anciens combattants, mais pour les gens qui continue de servir ce pays de la façon si extraordinaire , déclare Dominic Leblanc.

Un rassemblement extérieur apprécié à Wellington

À l’Île-du-Prince-Édouard, près de 200 personnes se sont réunies à Wellington pour la cérémonie du jour du Souvenir.

L’événement s’est déroulé à l’extérieur en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Cérémonie du jour du Souvenir à Wellington le 11 novembre 2021, à l'Î.-P.-É. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Vétérans, policiers, pompiers, gendarmes et citoyens voulaient rendre hommage aux soldats canadiens morts au combat.

Mario Couture est premier vice-président de la Légion de Wellington. Pour lui, la célébration du jour du Souvenir est d’une grande importance.

Il se réjouit du fait que le vent et la pluie n’ont pas découragé les gens d’y assister.

Mario Couture, premier vice-président de la Légion de Wellington. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Mais les gens ne se sont pas empêchés de venir nous voir quand même et de prendre le temps en gardant leur distanciation, en gardant leur masque, de venir rendre hommage aux vétérans , affirme Mario Couture.

Même si les cérémonies devaient se tenir à l’extérieur à l’île, il semble que les gens de Wellington ont apprécié l’événement.

En les faisant à l'extérieur cela nous donne une plus grosse participation qui est vraiment bien, les gens ne sont pas restreints ou obligés d’être épaules à épaules pour participer aux cérémonies , lance Gilles Painchaud, président de la Légion de Wellington.

Les vétérans pouvaient entrer à l’intérieur, avec une preuve de vaccination.

Une foule impressionnante à Halifax

À Halifax, plus de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie sur la place Grand Parade.

Les participants devaient porter le masque et montrer leur preuve de vaccination s’ils voulaient s’installer sur le terrain devant l’hôtel de ville. Sinon, ils devaient regarder la cérémonie sur la rue Argyle.

Plus de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie du jour du Souvenir à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Arthur LeBlanc était présent, de même que le maire d’Halifax Mike Savage et le député fédéral Andy Fillmore.

L’un des organisateurs de la cérémonie, Glen Leduc, affirme que malgré les défis engendrés par les restrictions sanitaires, il était important d’offrir un événement extérieur au public car c’est un geste qui démontre l’appréciation que les gens ont pour les anciens combattants.

Des événements extérieurs aussi à Saint-Jean

Une cérémonie extérieure était également organisée à Saint-Jean à Terre-Neuve, pandémie oblige. Plusieurs citoyens se sont déplacés au centre-ville, devant le monument commémoratif de la Première Guerre mondiale et devaient respecter les consignes de la santé publique pour y assister.

La cérémonie à Saint-Jean à Terre-Neuve s'est déroulée devant le monument commémoratif de la Première Guerre mondiale. Photo : Jeremy Eaton/CBC

D’autres municipalités de la province ont choisi d’organiser des événements en ligne pour célébrer le jour du Souvenir, car le gouvernement provincial l’avait recommandé.

Avec les informations de Jérémie Tessier-Vigneault, de Julien Lecacheur et de CBC