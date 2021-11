Train léger d’Ottawa : le bureau du maire soutient avoir la confiance de Doug Ford

Mercredi, une majorité d'élus du conseil municipal d’Ottawa a rejeté la requête de deux conseillers réclamant une enquête publique judiciaire de la province sur le train léger en raison des nombreux problèmes et des multiples interruptions depuis sa mise en service.

Le cabinet du maire Watson a réfuté, jeudi, des allégations selon lesquelles il aurait perdu la confiance de la province.

Dans dans un courriel transmis à CBC, la veille, le ministère des Transports s’est dit préoccupé par la capacité de la Ville à mener à bien les futures phases des travaux .

Nous examinons des options qui augmenteront la surveillance du projet par la province [...]. Cela peut comprendre une enquête judiciaire, un examen par le vérificateur général de l'Ontario et d'autres mesures pouvant nécessiter une loi provinciale. Toutes les options sont sur la table , peut-on lire dans la déclaration écrite du ministère.

Or, le cabinet du maire a tenu à apporter des nuances. Nous n’avons reçu aucune demande d’information du bureau de la ministre [des Transports Caroline] Mulroney portant sur les décisions récentes du Conseil municipal , souligne l'attaché de presse du maire, Patrick Champagne.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Ce dernier affirme que Jim Watson a l’appui du premier ministre de la province dans le dossier.

Le premier ministre Doug Ford a récemment confirmé au maire Watson sa pleine confiance que la ville était en mesure de gérer les défis du train léger. [...] Le maire a pleine confiance que le premier ministre de l’Ontario est un homme de parole, et qu’il va respecter cet engagement. Il n’a reçu aucune indication du contraire du premier ministre Ford , écrit M. Champagne.

Au moment d'écrire ces lignes, le cabinet du premier ministre n'avait pas confirmé ces informations.

Le service du train léger est interrompu depuis le 19 septembre dernier, à la suite d’un déraillement près de la gare Tremblay.

La Ville a annoncé que le service reprendra partiellement vendredi, après une série de tests concluants.

Les membres de plusieurs équipes impliquées dans l'enquête sur le déraillement du train léger survenu le dimanche 19 septembre 2021 Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le train léger devrait reprendre complètement du service d’ici la fin du mois de novembre, si tout se déroule sans accroc.

Demain, le train léger sera relancé de manière fiable et sécuritaire pour tous nos passagers. [...] C’est le but principal du maire au cours des prochaines journées et semaines : assurer un service fiable et sécuritaire pour nos passagers du train léger tout en protégeant les contribuables d’Ottawa , soutient le cabinet du maire dans une réponse écrite, jeudi.

En octobre, une première demande d’enquête publique sur le train léger avait été proposée, mais rejetée par le conseil. Une majorité d’élus ont préféré confier le mandat à la vérificatrice générale de la Ville, Nathalie Gougeon. Sa participation dans le dossier n’est cependant pas confirmée pour le moment.

Des opinions partagées

Le conseiller du secteur d’Orléans, Matthew Luloff, indique qu’il ne s'oppose pas l’idée d’une enquête publique judiciaire menée par de plus hautes instances. Il souhaite toutefois d’abord laisser le temps à la vérificatrice générale de la Ville de faire enquête.

Je suis contre le fait de faire une enquête judiciaire avant d’avoir des réponses de notre vérificatrice générale. Si [par la suite, ]il y a des raisons pour mener une autre enquête, je suis d'accord avec ça , dit-il.

Matthew Luloff, le conseiller du secteur d’Orléans Photo : Radio-Canada

Le conseiller du quartier Rideau Vanier, Mathieu Fleury, est de ceux qui réclament une enquête publique et approfondie à la table du conseil. Selon lui, la vérificatrice générale de la ville d’Ottawa, bien qu’indépendante, n’a pas les ressources pour mener ce type d’enquête nécessaire dans ce dossier.

Je pense que ces questions-là doivent être posées en public, doivent être débattues. Les faits doivent être présentés en forme de commission[...] Si le modèle a ses failles, il faut que ce soit présenté et il faut que ce soit exploré de façon publique , fait-il valoir.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier Photo : Radio-Canada

La députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard, croit pour sa part qu’il s’agit d’une affaire municipale, qui doit être gérée, à ce stade-ci, par la Ville.

Présentement, c’est un dossier qui est avec la Ville d’Ottawa et je ne sais pas si c’est approprié que la province s’en mêle tant que la Ville s’occupe du problème. Je ne vois pas pourquoi la province interviendrait là-dedans , juge-t-elle.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et Christian Milette