Le glanage de récoltes a le vent dans les voiles en Mauricie 

Une hausse qui s’explique notamment par l’arrivée de la filière Trois-Rivières Récolte qui en était à sa première année d’activités. L’organisation se joint à Maski Récolte et Des Chenaux Récolte.

Le glanage consiste à récolter bénévolement les fonds de champs des agriculteurs de la région, c’est-à-dire les denrées laissées dans les champs faute de ressources ou de temps pour les recueillir.

Les récoltes peuvent aussi parvenir de potagers ou d’arbres fruitiers de citoyens qui souhaitent partager leurs surplus. D’ailleurs, à Trois-Rivières, 22 des 33 activités de récoltes ont été faites chez des particuliers.

Des produits frais pour les plus démunis

Les fruits et légumes recueillis sont partagés en trois parts entre les fermes, les bénévoles et des organismes communautaires. Il n’est toutefois pas rare pour les producteurs et les cueilleurs de remettre en partie ou en totalité leur part aux organismes.

En 2021, ce sont 71 organismes qui ont reçu des denrées fraîches, soit des Centres de la petite enfance (CPE), des cuisines collectives, des écoles ou autres. Des dons qui font une grande différence pour ceux qui les reçoivent.

L’alimentation, c’est la base , affirme Nathalie Bruneau, directrice de l’organisme Le bon citoyen qui vient en aide aux plus démunis de Trois-Rivières et de la région.

Elle indique que de recevoir des produits locaux est d’autant plus intéressant. Ça ne goûte pas pareille, on va se le dire. La tomate qui vient du Mexique, ça ne goûte pas la même chose , précise-t-elle.

Une activité de plus en plus populaire

Dans la dernière année, 683 personnes, incluant des adolescents et des enfants, ont mis la main à la pâte pour récolter des fonds de champs , contre 433 en 2020.

Les responsables des trois organismes de glanage se réjouissent de voir un tel engouement pour leurs activités. Selon eux, celles-ci ont permis, pour plusieurs, de briser un certain isolement accentué par la pandémie.

Maski Récolte, Des Chenaux Récolte et Trois-Rivières Récolte notent également un plus grand désir de partage de la part de la population mauricienne.

Les organismes espèrent continuer à sensibiliser les citoyens à une consommation saine, locale et écoresponsable. Regroupés sous la bannière Mauricie Récolte , ils souhaitent également faciliter l’implantation de nouvelles initiatives du genre dans la région.

Avec les informations de Pascale Langlois