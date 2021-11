L’hiver au cœur d’un album et d’un spectacle pour le retour d’Ari Cui Cui

Disponible vendredi en ligne, l’album prendra également la forme d’un spectacle familial aux allures de comédie musicale, présenté dans le cadre d’une tournée québécoise. Et c’est dans l’Outaouais, dont est originaire Ariane Gauthier, que la première du spectacle sera donnée, le 14 novembre, à la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau.

Ça fait à peu près quatre ans que j’avais l’idée de faire un spectacle qui s'appellerait Ari Cui Cui et les patins magiques , raconte Ariane Gauthier. Je savais que je voulais faire un spectacle sur les sports d’hiver, sur notre culture nordique, pour redonner ses lettres de noblesse à l'hiver.

En retrouvant son personnage d’Ari Cui Cui, la chanteuse souhaite cette fois-ci encourager les enfants, parfois plus attirés par les écrans , à sortir pour profiter pleinement des joies de l’hiver.

Dans cette histoire, Ari Cui Cui, la fillette qu’elle incarne depuis maintenant une décennie, rêve de recevoir des patins qui la feraient patiner magiquement, sans tomber . Elle a peur de tomber devant ses amis, de faire rire d’elle , détaille Ariane Gauthier, faisant de son nouvel album un disque super personnel à cet égard.

Un antidote à l'anxiété

Je veux des patins magiques est la première chanson que j’ai écrite quand je me suis attablée avec ma page blanche. Je voulais vraiment qu’on sente le rêve de la petite Ari Cui Cui , poursuit Ariane Gauthier.

J’ai fait du patin quand j’étais petite, à Aylmer, en Outaouais. J’adorais prendre des cours, mais je n’étais pas une fille très compétitive , se souvient la chanteuse pour enfants, évoquant la pression des compétitions de patins et la crainte de ne pas être à la hauteur.

Un sentiment qui ne s’est pas forcément estompé avec les années, et qui nous relie tous , songe-t-elle, évoquant l’année qu’on a passée . Je pense que ça nous a “connectés”, les enfants et les adultes. Tout le monde s’est mis à être un peu anxieux, à explorer ses émotions et à se rassurer , analyse Ariane Gauthier.

Antidote à l'anxiété, l’album et le spectacle encouragent la persévérance plutôt que la performance (avec la chanson C'est en faisant des efforts), et le droit à faire des erreurs lors d’un apprentissage (J'ai froid aux yeux), pour mieux cultiver la confiance en soi.

Perpétuer le patrimoine canadien

Dans un décor féérique, tout en musique et en répliques chantées, «Ari Cui Cui et les patins magiques» célèbre le patrimoine canadien et les sports d'hiver. Photo : Damian Siqueiros

Autre message porté par l’album et son adaptation sur scène : l’importance d’assurer la pérennité des racines et du patrimoine canadien. Ariane Gauthier cite en exemple la chanson Le reel qui réchauffe, qui perpétue cette tradition venue d’Écosse et d’Irlande : J’ai fait des recherches, même en parlant avec ma grand-mère Thérèse, 92 ans, qui a grandi et vécu au Lac Saint-Jean, pour [...] raconter les histoires des soirées canadiennes.

À l’aspect patrimonial et sportif qui fleure bon les flocons de neige, les promenades en raquettes et les parties de hockey, s’ajoutent l’exploration de la faune (Lunettes de chouette), les joies de la glissade (Youpi Youpidou!) et d’autres scénettes pensées pour donner des idées et rendre l’ordinaire extraordinaire aux yeux des enfants , poursuit la chanteuse, dans un spectacle qu’elle promet divertissant et participatif.

Co-mis en scène par la chanteuse et Lydia Bouchard, partenaire récurrente des spectacles d’Ariane Gauthier, servi par une scénographie signée Frédérick Ouellet et des musiques composées par Sébastien Watty Langlois, Ari Cui Cui et les patins magiques restitue sur scène l’univers blanc de la froide saison, avec une approche naïve et poétique, qui joue visuellement sur de beaux ciels d’hiver et des montagnes enneigées aux allures de crème fouettée. C’est plus grandiose parce que les moyens me le permettent cette fois-ci , souligne Ariane Gauthier, en citant sa collaboration avec Spectra Musique et Evenko.

La tournée se poursuivra jusqu’en mars prochain, avant de reprendre le chemin des salles de spectacles en novembre 2022. Disponible en version numérique vendredi, l’album sera distribué en magasin à partir du 19 novembre.

Avec les informations de Camille Bourdeau-Potvin