Daniel Jolivet réussit le polygraphe près de 30 ans plus tard

Ça fait 29 ans, presque jour pour jour, que Daniel Jolivet est détenu pour des meurtres qu'il nie avoir commis. Son avocate tente, une fois de plus, de convaincre les autorités de réviser son dossier.

Jolivet dit la vérité, selon le polygraphe

La scène pourrait être tirée d'un épisode de District 31.

Le 13 août 2020, dans un local privé d'une prison où Daniel Jolivet est détenu, un polygraphiste professionnel et respecté installe ses courroies, ses électrodes et son ordinateur, et il lui pose des questions très simples et ciblées.

Dans la nuit du 10 novembre 1992, as-tu tiré sur une ou les victimes de meurtres à Brossard? Réponse : "Non". Une citation de :Échange entre le polygraphiste et Daniel Jolivet

La même question en trois déclinaisons différentes est posée à Daniel Jolivet, qui réussit le test du polygraphe. Conclusion de l'examen polygraphique : le sujet dit la vérité relativement à l'objet de l'enquête.

Alain Lépine, le polygraphiste qui a fait carrière au sein du SPVM et qui cumule 30 ans d’expérience, est formel. Le test a été ultraconcluant, je n’ai aucun doute, il n’est pas impliqué dans ce crime-là.

Depuis 1992, Daniel Jolivet répète qu'il n'a pas commis ce quadruple meurtre dans un complexe de condos à Brossard, le 9 novembre, pendant la nuit.

Les quatre victimes, deux trafiquants de drogue et leurs amies, ont été retrouvées le lendemain, tuées par arme à feu. En moins d'une semaine, l'enquête policière était bouclée et Jolivet, arrêté et accusé.

En avril 1994, Jolivet est déclaré coupable et condamné à la prison à vie.

La preuve de la Couronne reposait essentiellement sur le témoignage d’un délateur, Claude Riendeau, qui a dit à la police que Jolivet lui avait avoué les meurtres le lendemain matin, dans un restaurant qui servait des petits-déjeuners.

Faux, assure Daniel Jolivet, qui n’a jamais cessé de se battre pour faire annuler le verdict de culpabilité. Ce petit-déjeuner n’a pas eu lieu et cette conversation non plus , martèle-t-il.

En l’an 2000, lorsque tous ses recours en appel ont été épuisés, Jolivet s’est tourné vers Projet innocence Québec, qui se consacre aux dossiers de personnes injustement condamnées.

Grâce au travail patient de ses deux avocates, et à son acharnement, Daniel Jolivet obtient plusieurs éléments de preuve que la poursuite ne lui avait jamais transmis. Une demande de révision du dossier est alors adressée au ministre fédéral de la Justice, en 2005.

Une suite d’échecs

C’est le Groupe de révision des condamnations criminelles (GRCC) qui examine les demandes avant de les transmettre au ministre de la Justice.

Daniel Jolivet entretenait beaucoup d’espoir lorsqu’il a déposé sa première demande. Il avait obtenu des boîtes de preuves que la police et la poursuite avaient omis de lui remettre en 1992 en préparation de son procès.

Coup dur : la demande de révision du dossier est rejetée en 2007.

Après ce refus, la défense obtient à deux reprises (en 2011 et en 2017) plusieurs boîtes de preuves qui lui avaient été cachées, donnant encore plus de poids à la thèse selon laquelle l’État a mal agi dans le dossier.

Chaque petit élément pris isolément ne veut pas dire à lui tout seul que Jolivet a une preuve solide qu’il dit la vérité, mais quand on additionne tous les éléments et qu’on les analyse posément, il y a là une preuve disculpatoire importante.

Un exemple?

Daniel Jolivet nie avec force être allé déjeuner avec le délateur Claude Riendeau au lendemain des meurtres et lui avoir avoué être l’auteur de ces crimes.

Selon sa version, ce matin-là, il s’affairait à trouver un bijou pour une amie à qui il avait promis une breloque en forme de sombrero qu’il lui rapporterait du Mexique. Jolivet rentrait tout juste du Mexique et il avait oublié sa promesse… alors il appelait dans toutes les bijouteries pour acheter une breloque à Montréal. Le relevé téléphonique de Jolivet montre ses démarches.

Eurêka! Le 10 novembre 1992 à 10 h le matin, Jolivet trouve ce fameux bijou, se rend à la bijouterie de Verdun et l’achète. Le relevé téléphonique de Jolivet montre cet appel.

Les policiers avaient même une déclaration du bijoutier qui confirmait la visite de Jolivet, mais la Couronne, censée divulguer toute la preuve à la défense, ne la lui a pas remise à l’époque. C’est dans une des boîtes transmises des années plus tard que Jolivet et son avocate ont fait cette découverte.

En 2018, après la diffusion de mon reportage à l’émission Enquête sur l’affaire Jolivet, l'employée de cette bijouterie s’est manifestée à l’avocate de Daniel Jolivet pour confirmer qu’elle avait bel et bien vendu cette breloque.

Voilà un seul des nombreux éléments qui constituent la preuve qui n’a pas été remise à Daniel Jolivet lorsqu’il en aurait eu tant besoin.

Les pouvoirs du ministre

En 2017, lorsque Daniel Jolivet et Me Lida Nouraie ont reçu des preuves jusque-là non divulguées, ils ont présenté une nouvelle demande de révision au GRCC, qui a accepté de réexaminer le dossier.

La déception a été vive quand la seconde demande a été rejetée en 2019.

L’avocate s’est remise à la tâche pour convaincre le GRCC qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite . Voilà le critère qui doit être rempli pour que le ministre de la Justice ordonne un nouveau procès.

Mais pour que le ministre se penche sur un dossier, celui-ci doit d’abord franchir deux étapes : l'évaluation préliminaire, puis l’enquête.

Le dossier de Daniel Jolivet en est encore à l’évaluation préliminaire.

Armée de sa profonde conviction en la justice, Me Nouraie a soumis le 20 mai dernier un mémoire d’une quarantaine de pages ainsi que les résultats de tests polygraphiques au Groupe de révision des condamnations criminelles.

Le GRCC reçoit en moyenne 17 demandes chaque année et il met de quelques semaines à plusieurs mois avant de se prononcer. Parfois davantage si l’affaire est particulièrement complexe, peut-on lire dans le Rapport annuel 2020 du ministre de la Justice.

L’attente est interminable, tant pour l’avocate que pour son client Daniel Jolivet, qui n’a jamais cessé d’espérer qu’on reconnaisse qu’il a été victime d’une erreur judiciaire.