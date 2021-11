Winnipeg présentera une exposition sur la vie du sergent anishinaabe Tommy Prince

La Ville de Winnipeg est sur le point d'approuver une nouvelle exposition dans le quartier North End, sur la vie et l'héritage du sergent Tommy Prince, un soldat anishinaabe décoré pour ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

Dans un rapport présenté au comité exécutif, la Division des relations avec les Autochtones de Winnipeg recommande à la Ville d'approuver la mise en place de panneaux d'interprétation sur la vie de l’ancien combattant à la place Sergeant Tommy Prince Place, situé à l'angle de la rue Sinclair et de l'avenue Dufferin.

Les employés de la Sergeant Tommy Prince Place sont constamment sollicités pour des informations sur le sergent Tommy Prince , peut-on lire dans une soumission à la Division des relations avec les Autochtones. Cette exposition honorera sa vie et en donnera un aperçu aux visiteurs.

Les panneaux d'interprétation présenteront la biographie du sergent Tommy Prince. On y parlera de sa naissance dans la Première Nation ojibway de Brokenhead, au nord-est de Winnipeg, de son passage au pensionnat pour Autochtones d'Elkhorn, dans l'ouest du Manitoba et de son service militaire, qui lui a valu la Médaille militaire du Commonwealth britannique et la médaille de la Silver Star américaine.

Tommy Prince est né dans la Première Nation ojibway de Brokenhead en 1915. Il est connu pour s'être faufilé derrière les lignes de l’ennemi en 1944, en Italie, où il a déroulé une ligne téléphonique sur 1,5 kilomètre. Il s'est fait passer pour un fermier italien afin d’entretenir la ligne téléphonique et transmettre des informations à son unité.

La ruse et la bravoure du sergent Tommy Prince lui ont valu une douzaine de médailles, dont des honneurs de guerre pour son service en Corée avec le Princess Patricias Canadian Light Infantry (PPCLI). Photo : Soumise par Musée et archives du PPCLI à Calgary

Le document soumis à la Ville présente une citation du lieutenant-colonel Thomas Gilday. Il souligne le courage de Tommy Prince et son altruisme qui ont été une source d'inspiration pour ses camarades et ont fait honneur à son unité .

Tommy Prince a servi pendant cinq ans au cours de la Seconde Guerre mondiale et a également effectué deux périodes de service pendant la guerre de Corée.

Après son service militaire, l’ancien combattant anishinaabe a souffert du syndrome de stress post-traumatique, d'arthrite et a été victime de racisme. Il est mort dans le dénuement en 1977.

Plus de 500 personnes ont assisté à ses funérailles au cimetière Brookside de Winnipeg, dont le lieutenant-gouverneur du Manitoba et les consuls de France, d'Italie et des États-Unis.

La Ville de Winnipeg investira 25 000 $ dans la réalisation de cette exposition.