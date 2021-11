Conseil municipal minoritaire : Marchand veut favoriser la collaboration

Il est hors de question de penser qu'un conseil minoritaire puisse se gouverner de la même façon qu'un conseil majoritaire , a déclaré le futur maire en point de presse devant l'hôtel de ville, jeudi.

On veut travailler avec les gens, mais ça suppose de travailler différemment , expose Bruno Marchand.

En contexte minoritaire, il devra négocier l’appui des dix élus d’Équipe Marie-Josée Savard, des quatre conseillers de Québec 21 et de la cheffe de Transition Québec.

Le premier conseil de l'ère Marchand aura lieu le 22 novembre.

Bruno Marchand dit vouloir rencontrer individuellement tous les élus pour connaître leurs préoccupations. Évidemment, ils ne seront pas obligés d'accepter, mais on souhaite rencontrer chaque élu et voir avant le conseil du 22 quelles sont les bonnes méthodes qu'on peut mettre en place.

M. Marchand souhaite fixer ces rencontres une fois par année. J'espère que tous les élus voudront.

Le maire désigné ne croit toutefois pas être en mesure de rencontrer les différents chefs de parti avant l'assermentation, dimanche.

Rencontres de travail

Des rencontres de travail seront aussi organisées sur tous les dossiers qui nécessiteront clarification [pour que les élus] puissent se positionner en conseil de ville .

Ces rencontres permettront de transmettre de l'information technique sur plusieurs dossiers.

Pour ce qui est de la composition de son conseil exécutif, Bruno Marchand dit n'avoir pris aucune décision. On veut prendre le temps de rencontrer les gens. On veut se donner encore quelques jours. C'est la priorité des prochaines journées.

Le futur maire dit souhaiter intégrer des partis d'opposition dans son équipe rapprochée, mais sans le confirmer.

Pas de contestation à Cap-Rouge

Bruno Marchand a également confirmé qu'il ne contestera pas l'élection du candidat d'Équipe Marie-Josée Savard dans le district Cap-Rouge-Laurentien.

Louis Martin l'a emporté par 101 voix seulement contre Jérôme Couture, le candidat de Québec forte et fière.

On accepte le résultat. On félicite M. Martin. On s'excuse qu'il a dû attendre quelques jours, mais au moins il pourra faire l'assermentation avec tout le monde.

Il est toujours possible que M. Couture fasse partie du conseil exécutif, selon Bruno Marchand.