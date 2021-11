La militante et écrivaine autochtone Lee Maracle meurt à 71 ans

L’écrivaine a attiré l’attention du monde entier avec son écriture puissante et sa lutte constante pour les peuples autochtones au Canada.

Lee Maracle a remporté de nombreux prix pour ses œuvres et son roman Celia's Song a été finaliste pour le Neustadt International Prize, en 2020, l'un des prix littéraires les plus prestigieux dans le monde.

Parmi ses oeuvres, il y a Ravensong, Bobbi Lee : Indian Rebel, A Native Perspective on Sociology and Feminism, et My Conversations with Canadians.

L'ancienne professeure de l'Université de Toronto est récemment revenue vivre en Colombie-Britannique pour enseigner à l'Université polytechnique Kwantlen, à Surrey, et être plus près de sa famille. Elle était mère de 4 enfants et avait plusieurs petits-enfants.

Plusieurs témoignages

Beaucoup de témoignages sur sa vie, ses œuvres, son militantisme et son mentorat auprès d’auteurs autochtones ont été publiés sur les pages de Lee Maracle, dans les réseaux sociaux.

L'auteur Waubgeshig Rice aurait aimé que l'oeuvre de Lee Maracle soit mieux reconnue.

Elle m’a appuyé dans toutes les étapes de mon parcours littéraire , affirme l’auteur Waubgeshig Rice.

Je ne pense pas qu’elle a reçu la reconnaissance qu’on lui doit dans le domaine de la littérature canadienne. Je crois que c’est parce qu’elle était une femme autochtone. Une citation de :Waubgeshig Rice, auteur

J’espère que tous vont se pencher sur l'héritage de Lee Maracle et réaliser à quel point elle était révolutionnaire.

Son fils, Sid Bobb, affirme que sa famille et son combat contre l'oppression étaient très importants pour elle. Elle était aussi une jardinière et n’hésitait jamais à enseigner son savoir aux autres.

Elle était une personne extraordinaire, très intègre et qui demandait cette même intégrité partout où elle allait. Une citation de :Sid Bobb, fils de Lee Maracle

Membre de la nation Stó:lō, Lee Maracle était la fille d’une mère métisse et d’un père membre des la Nations Salish de la côte. Elle a grandi avec 6 frères et sœurs à North Vancouver.

Lee Maracle était la petite-fille du chef Tsleil-Waututh Dan George

