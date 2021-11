Un robot ambulance dans les écoles de l’Outaouais

La Coopérative des paramédics de l'Outaouais a lancé une nouvelle initiative unique au Québec afin de sensibiliser les enfants à diverses mesures de sécurité. Pour s’y prendre, un robot ambulance parlant se promène dans les écoles de la région pour indiquer aux enfants comment traverser la rue de façon sécuritaire, comment et pourquoi mettre un casque de vélo, les dangers des piscines sans surveillance et pourquoi on doit parfois prendre l’ambulance.

Le robot ambulance Andy montre aux enfants les dangers des piscines sans surveillance, la façon sécuritaire de traverser une rue et les raisons pour lesquelles on doit prendre l'ambulance. Photo : Radio-Canada

C’est un outil éducatif, très ludique et ce n’est pas menaçant pour les enfants , indique Kareen Bélanger, directrice de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais. Ce type de robot est déjà utilisé depuis plusieurs années dans les écoles aux États-Unis, précise Mme Bélanger, mais c’est en Outaouais qu’il a fait sa toute première apparition au Québec, jeudi. On est très innovant ici et on veut s’assurer que la population ait accès à des services plus préventifs , renchérit la directrice.

Kareen Bélanger, directrice de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

Malheureusement, nos paramédics sont souvent confrontés à des accidents avec des enfants qui n’avaient pas suivi des mesures de sécurité de base. Une citation de :Kareen Bélanger, directrice de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais

On veut aussi associer les paramédics avec quelque chose qui n’est pas nécessairement négatif , ajoute Kareen Bélanger, qui dit souhaiter par le fait même faire découvrir la profession d'ambulanciers aux enfants et, pourquoi pas, leur donner envie d’exercer eux-mêmes ce métier.

Des enfants de l'École de la Traversée à Gatineau Photo : Radio-Canada

Andy, le robot ambulance, était accompagné de Boba durant la présentation de jeudi, un chien de soutien émotionnel. Un ambulancier était sur place afin d’expliquer son rôle aux enfants et leur expliquer pourquoi ses collègues et lui ont parfois besoin de réconfort dans le cadre de leur travail.

Boba, le chien de soutien émotionnel de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

La Coopérative des paramédics de l'Outaouais espère recevoir les demandes d'autres écoles de la région en grand nombre afin d'effectuer des présentations d'Andy et Boba à d'autres élèves.

Avec les informations de Charles Lalande