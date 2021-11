Visiter le berceau des Jeux olympiques comme si vous étiez en Grèce antique

Microsoft et le ministère grec de la Culture et des Sports font revivre en réalité virtuelle et augmentée le site historique d’Olympie, là où sont nés les Jeux olympiques antiques il y a plus de 2500 ans.

Ils ont dévoilé mercredi un site web et une application qui ont pour but de préserver numériquement le site actuel, mais également de restaurer les bâtiments tels qu’ils étaient érigés à différentes époques.

Les adeptes d’histoire de partout dans le monde peuvent visiter le site et y suivre des parcours leur permettant de découvrir le déroulement des Jeux olympiques dans l'Antiquité.

Les touristes qui visiteront le très populaire site archéologique pourront également utiliser leurs appareils intelligents pour superposer aux ruines les bâtiments d’époque, en réalité augmentée.

En tout, l’initiative intitulée Olympie antique : valeurs communes a permis de préserver et de restaurer numériquement 27 monuments du populaire site archéologique, dont le stade olympique original, les temples de Zeus et d’Héra, ainsi que la célèbre statue de Zeus du sculpteur athénien Phidias.

La célèbre statue de Zeus, œuvre du sculpteur athénien Phidas, telle que vue dans l'application et le site web. Photo : Ministère de la Culture et des Sports de la Grèce

Les édifices ont été recréés en portant une attention particulière aux détails architecturaux, qui ont fait l’objet de recherches minutieuses de la part des archéologues du gouvernement grec. On peut aussi suivre l’évolution des édifices dans le temps, et des images d’artefacts de chaque période historique.

Ce projet de préservation numérique [...] promeut et souligne l’unique et emblématique site de l’Olympie antique , affirme dans un communiqué la ministre grecque de la Culture et des Sports, Lina Mendoni.

Le site web est déjà en ligne  (Nouvelle fenêtre) , et l’application peut être téléchargée sur les appareils fonctionnant sous iOS et Android (en cherchant Ancient Olympia). Les textes sont présentés en plusieurs langues, dont le français, mais les descriptions audio sont seulement offertes en anglais et en grec.