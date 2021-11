Las de l’attente dans les hôpitaux, des Albertains se font soigner aux États-Unis

Les États-Unis sont la destination privilégiée d’un nombre grandissant d'Albertains en mal de soins de santé. Ceux-ci préfèrent payer le prix fort pour une chirurgie dans un hôpital privé de l'autre côté de la frontière plutôt que d'attendre des mois, voire des années. Dans la province, plus de 45 000 interventions ont été reportées pendant la pandémie.

Tim Gibson était au bord du désespoir lorsque son spécialiste lui a dit combien de temps il risquait d'attendre pour un remplacement de la hanche.

Il m’a dit qu’à cause de la COVID-19, beaucoup d'opérations chirurgicales sont reportées à plus tard et que je devrais attendre deux ou trois ans avant de passer sur une table d'opération , raconte Tim Gibson.

Face à ce dilemme, le Calgarien a choisi de dépenser près de 30 000 $ pour se faire opérer à Whitefish, au Montana. Un rendez-vous a été pris en seulement un mois. L'opération a eu lieu il y a une semaine.

Il était hors de question, pour moi, de vivre avec cette douleur pendant deux ou trois ans de plus , avoue-t-il.

En septembre, l’Alberta a reporté toutes les opérations qualifiées de non urgentes alors que les hôpitaux étaient submergés de patients atteints de la COVID-19.

45 000 opérations reportées

Selon les chiffres les plus récents du gouvernement provincial, près de 15 000 chirurgies ont été annulées au cours de la quatrième vague, en plus des 30 000 retards recensés pendant les trois premières vagues.

C’est épouvantable , estime le chirurgien orthopédiste calgarien Jim Mackenzie, qui affirme que les retards de chirurgie liés à la pandémie ont effectivement allongé sa liste d'attente de plus de 50 %. Certains de ses patients doivent maintenant attendre jusqu'à quatre ans avant d'être opérés.

Tim Gibson, à droite, lors d'une rencontre avec son chirurgien orthopédiste, le Dr Joseph Bergman. Photo : Tim Gibson

Les gens nagent dans un tel désarroi qu'ils préfèrent aller se faire soigner hors de l'Alberta , explique-t-il. Ils acceptent de dépenser des milliers de dollars pour une chirurgie dans un établissement privé à Toronto ou aux États-Unis.

Rick Baker est le fondateur d'une entreprise de Vancouver qui organise des chirurgies privées pour les Canadiens aux États-Unis.

Ces douze derniers mois, nous avons assisté cinq fois plus d'Albertains qu'il y a cinq ans , constate-t-il. Des 52 Canadiens avec lesquels il travaille actuellement, 80 % viennent de l'Alberta.

Avec les informations de Jennifer Lee