Projet de loi 11 : les médecins sont « dubitatifs », l’opposition reste sur sa faim

Le projet de loi visant à améliorer l’accès aux médecins de famille déposé jeudi à Québec n'était pas nécessaire aux yeux de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), qui se dit cependant soulagée du changement d'approche – et de ton – du gouvernement Legault. L'opposition, elle, déplore des objectifs insuffisamment clairs.

Dans un communiqué, le syndicat professionnel qui représente les médecins omnipraticiens affirme qu'ils sont dubitatifs devant le contenu du projet de loi 11.

Il était possible de s'attaquer depuis déjà plusieurs semaines aux problèmes qu'il vise à régler sans qu’il y ait nécessité d’un projet de loi , soutient la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec , qui regrette de ne pas avoir de retour formel du gouvernement malgré de nombreux appels en ce sens.

On semble regarder des choses qui vont dans la voie de ce que nous, on a mis sur la table il y a déjà quelques mois , a déclaré en entrevue à ICI RDI le président de la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec , le Dr Louis Godin.

Il évoque le fait de faciliter l'accès aux médecins de famille, y compris pour les 1,5 million de patients orphelins, et de faire une priorité de la prise en charge des gens qui sont actuellement sur le guichet d’accès .

Il ne faut pas s'attendre à ce que la liste d'attente des quelque 880 000 patients déjà inscrits se raccourcisse à brève échéance, avertit cependant le Dr Godin. On ne réglera pas ça la semaine prochaine, en une semaine, ça va prendre un certain temps , affirme-t-il.

Il faut faire la différence entre donner l’accès à un service médical et s'assurer que chaque Québécois ait un médecin de famille. Une citation de :Dr Louis Godin, président de la FMOQ

Les médecins de famille, qui réclament des mesures qui faciliteront réellement l’accès aux soins de première ligne , citent en exemple l’ajout d’autres professionnels dans les groupes de médecine familiale (infirmières, psychologues et travailleurs sociaux) et la diminution de la charge administrative.

Ils mettent aussi en garde contre l’ ajout de bureaucratie et d’obligations supplémentaires .

La FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec souligne qu'il manque présentement au Québec environ 1000 médecins de famille, alors que les besoins vont en augmentant et que la relève n'est pas adéquatement assurée.

Changement de ton

Après des semaines d'un bras de fer qui s'est transporté sur la place publique, la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec a cependant noté le ton posé du ministre Dubé et son appel à la collaboration .

En conférence de presse, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que son projet de loi constituait un canevas de travail qui va aider le gouvernement dans ses négociations avec la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec .

Sur les ondes d'ICI RDI, le Dr Godin s'est dit content d'entendre [...] que le ministre invite [les médecins de famille] à discuter le plus rapidement possible pour mettre des solutions de l'avant .

Le gouvernement Legault menaçait de légiférer pour forcer certains médecins de famille à prendre en charge un plus grand nombre de patients, braquant la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec qui contestait la manière forte.

Le premier ministre François Legault a même dit avoir en main les noms des médecins qui ne font pas un bon travail .

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, ne cache pas son exaspération devant le problème d’accessibilité. Les patients peuvent-ils voir un médecin ou une infirmière quand ils ont besoin d'être vus pour des problèmes?

Est-ce que c'est si compliqué que ça? , a-t-il lancé en entrevue à ICI RDI. Je n'en reviens pas qu'on en soit encore là.

Sceptique, M. Brunet évoque le volet du projet de loi 11 prévoyant l’accès à de meilleures données sur la prise en charge de patients par les omnipraticiens sur une base régionale : C’est très bien. Est-ce que ça va régler le problème?

Pas assez d’objectifs clairs, trop de centralisation, déplore l’opposition

De leur côté, les autres formations politiques de l’Assemblée nationale ont rapidement dénoncé le fait que le projet de loi 11 ne donnera pas, selon eux, de résultats concrets sur le terrain. Dans un communiqué, la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, a qualifié le document législatif ciblé d’ opération marketing .

Le projet de loi ne comprend aucune cible, aucun livrable et aucune obligation, donc les Québécois n’ont aucune garantie d’obtenir les services auxquels ils ont droit. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Si les gens ont besoin d’un suivi serré, constant et régulier de leur état de santé, ce dont on peut s’inquiéter, c’est de l’absence d’objectifs de prise en charge par le gouvernement et d’une désaffection des médecins , a renchéri le porte-parole en matière de santé du Parti québécois, Joël Arseneau.

Son homologue de Québec solidaire reproche pour sa part à l’administration Legault de vouloir concentrer les pouvoirs décisionnels à Québec au détriment des établissements de santé et des médecins à l’échelle locale et régionale.

Le gouvernement semble vouloir reprendre les recettes de [l'ex-ministre libéral de la Santé] Gaétan Barrette, notamment en centralisant énormément le contrôle sur les médecins de famille , a soutenu Vincent Marissal.

Avec la collaboration de Dominique Degré.