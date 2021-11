Relance du projet de construction d’une nouvelle école à Saint-Antonin

Le projet, évalué à près de 20 millions de dollars, comprendrait 16 locaux. Selon le directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, Antoine Déry, il est tout simplement impossible d'agrandir l'école Lanouette.

En plus, le nombre d'élèves au préscolaire et au primaire dans ce secteur est évalué à plus de 400 ce qui dépasse la capacité de l'édifice actuel.

Pour le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau, ce projet permettra à sa ville de poursuivre sa croissance. Pour expliquer son projet, le maire a demandé une rencontre avec les ministères concernés. Il rappelle qu'une nouvelle école peut être attrayante et inciter de jeunes familles à s'installer dans la région.

Le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Avec les dirigeants du centre de services scolaire, on va leur démontrer l'importance de ce projet pour la communauté. Une citation de :Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin

D'ailleurs, la Ville a déjà ciblé un terrain de 22 000 mètres carrés où pourrait être construite cette école.

D'une pierre deux coups

Le directeur général du Centre de services scolaire souhaite greffer à ce projet un nouveau centre de la petite enfance. Selon Antoine Déry, le gouvernement pourrait ainsi offrir un service de garde en milieu scolaire pour les enfants de 0 à 4 ans.

Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup Photo : Commission scolaire de Kamouraska--Rivière-du-Loup

On va déposer un projet qui sort des normes habituelles, mais qui permettra d'offrir des services de proximité aux parents. Une citation de :Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup

Les élus de Saint-Antonin et les dirigeants du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup sauront au printemps si Québec accepte de débloquer des sommes pour ce projet.