Pas de réouverture de nuit à l’urgence de Senneterre à court terme

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) rejette le projet d’horaire pour permettre la réouverture de l’urgence de Senneterre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un comité de travail composé de dirigeants du CISSS-AT et de représentants de la Municipalité de Senneterre a travaillé sur un horaire couvrant une période de 3 mois, du 5 décembre au 5 mars.

Au terme de cet exercice, une cinquantaine de quarts de travail demeure à découvert si on utilise uniquement les ressources déjà en place à Senneterre.

Après analyse, le CISSS-AT conclut également que l’horaire présente de trop grands risques de découverture de services, entre autres au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) situé dans les mêmes locaux.

Finalement, pour permettre la réouverture complète de l’urgence, les employés de Senneterre devaient accepter de modifier leurs conditions de travail, notamment en autorisant les quarts de travail de 12 heures, en augmentant les jours de garde et en ajoutant des déplacements entre les différents services.

Ces conditions ont été jugées trop risquées pour les soins par le CISSS-AT.

Le CISSS aurait souhaité maintenir des services 24/7, mais pas au risque de compromettre la qualité et la sécurité des services à la population et le maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire pour les employés , conclut le CISSS-AT dans son analyse.

Trois nouveaux cas de COVID-19

Dans son bilan de jeudi, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue recense trois nouveaux cas de COVID-19. Deux cas confirmés s’ajoutent aux données de la Vallée-de-l’Or et un autre au Témiscamingue.

L’Abitibi-Témiscamingue compte six cas confirmés actifs. Mercredi, aucun nouveau cas de COVID-19 n’avait été signalé.

Il n’y a pas d’hospitalisation en lien avec le virus sur le territoire.