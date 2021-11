Un hôtelier de Matapédia réclame près de 1 M$ à Québec pour des inondations successives

Pierre Dubé reproche à Québec d’avoir manqué à ses obligations en omettant volontairement de protéger la population, tel qu'exigé par la loi lors des inondations du printemps 2019, peut-on lire dans une demande introductive d’instance déposée au palais de justice de New Carlisle.

L'hôtelier affirme que les actions passées du gouvernement et l’inaction du ministère de la Sécurité publique sont la cause des inondations à répétition à Matapédia.

Aussi propriétaire de la Pourvoie Restigouche, Pierre Dubé, avait déposé en 2015 une plainte au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) contre la province de Québec.

Pierre Dubé indique que les dommages sont visibles depuis que le ministère de la Santé publique est devenu, en 2007, l’interlocuteur principal de la Garde côtière canadienne en soutien au déglaçage de la rivière Restigouche en lieu et place d’un comité aviseur, composé de citoyens de la municipalité de Matapédia extrêmement compétents par leurs connaissances intimes de la rivière Restigouche en toute saison , peut-on lire dans la demande introductive d'instance.

Il soutient que ce comité a contribué très efficacement à prévenir les inondations jusqu'à que la Sécurité publique prenne sa place.

Selon lui, cette situation a conduit l’hydroglisseur de la Garde côtière canadienne à quitter prématurément le secteur en 2019, ce qui a contribué à la formation d’un embâcle à la confluence des rivières Restigouche et Matapédia, qui a causé l’inondation du printemps 2019.

Pierre Dubé dénonce aussi dans le document le déboisement massif et intensif, autorisé par le gouvernement et pratiqué au cours des six dernières décennies , qui serait, selon lui, une des causes de l’augmentation dramatique et remarquable de débits d’eau causant des inondations récurrentes majeures avec la construction d’infrastructures telles que les digues supportant la route 132 et la voie ferrée.

Les inondations successives dans la région, et notamment celle de 2019, auraient réduit à néant la valeur de ses propriétés : la Pourvoirie Restigouche, le Camping Matapédia et sa propre résidence.

Il déplore aussi les dommages causés à l’environnement et à l’habitat du saumon par les inondations.

Pierre Dubé demande ainsi 975 000 $ en compensation au gouvernement.

Son action en justice sera entendue le 19 novembre au palais de justice de New Carlisle.

L’hôtelier a refusé notre demande d’entrevue.