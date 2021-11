Sudbury se souvient

Les deux sections locales de la Légion royale canadienne à Sudbury ont organisé une cérémonie pour le jour du Souvenir à l'extérieur de leurs locaux respectifs plutôt qu'au parc Memorial, où une éclosion de COVID-19 sévit depuis plus d’un mois dans un campement de sans-abri.

Il avait été question que le campement soit démantelé afin que la traditionnelle cérémonie ait lieu à proximité du cénotaphe du parc Memorial.

Toutefois, cette idée avait soulevé l'ire de groupes communautaires et de citoyens, mais aussi celle de certains membres de la légion.

Bernadette Lamirande, vice-présidente par intérim, explique qu’il y avait certes des inquiétudes à tenir la cérémonie au parc Memorial, mais l’idée de déplacer des personnes était inacceptable pour les anciens combattants.

Plusieurs vétérans nous ont dit qu’ils n’ont pas offert leur service au Canada pour que l’on déplace des gens juste pour une cérémonie. Une citation de :Bernadette Lamirande, vice-présidente par intérim, Légion Local 76, Sudbury

C’est la première fois que la cérémonie se tient à l’extérieur depuis les années 1980.

La cérémonie a toujours eu lieu à l'aréna du centre-ville de Sudbury à l'exception de l'an dernier, puisqu’elle avait été annulée en raison de la pandémie.

Le parc Memorial se souvient

Bien qu’il n’y ait pas eu de cérémonie officielle, une trentaine de Sudburois se sont réunis de façon spontanée au cénotaphe afin d’observer la tradition du jour du Souvenir, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois.

Quelqu’un a même fait résonner l'air de la Sonnerie aux morts sur son téléphone intelligent après le moment de silence.

Malgré l'éclosion de COVID-19 dans le campement du parc Memorial, une trentaine de personnes se sont réunies au cénotaphe afin d’observer deux minutes de silence à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Quatre agents de sécurité embauchés par la Ville du Grand Sudbury ont rappelé aux gens venus se recueillir qu’il y avait une éclosion de COVID-19 en cours au sein de la population qui vit dans les tentes au parc Memorial.

Ils leur ont rappelé de garder leur masque et de respecter les règles de distanciation physique.

L’absence de cérémonie ouverte au public au parc n’a pas dérangé Kyle Giffin, un militaire à la retraite depuis cinq ans.

Kyle Giffin et sa femme sont d'anciens militaires. Kyle Giffin a été déployé en Afghanistan. Photo : Radio-Canada

Le campement de sans-abri ne l’importune pas, explique-t-il, car rien ne l'empêche de se recueillir au cénotaphe, et c’est le plus important à ses yeux.

En plus de rendre hommage à ceux et celles qui sont morts au combat, c’est aussi une façon pour M. Giffin, qui a été déployé en Afghanistan, de se souvenir de son grand-père et son arrière-grand-père qui étaient aussi militaires.

Cérémonie à la Légion 76

Une centaine de membres et d'invités se sont réunis pour une cérémonie à l’extérieur des locaux de la section 76 de la Légion royale canadienne dans le quartier de Minnow Lake.

Durant la cérémonie, la Légion 76 a invité les participants à se tenir debout derrière une croix ornée d'un coquelicot rouge. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Plusieurs dignitaires de Sudbury étaient sur place, dont le maire Brian Bigger et le député Jamie West, en plus de représentants des services d’urgence qui avaient revêtu leurs habits d’apparats.

Pour l’occasion, c’est Roger Bujold, un vétéran de la Légion 76 qui a porté l'unifolié.

Je devais m’occuper de tous les microphones et ils m’ont demandé : veux-tu porter les drapeaux? J’ai dit bien oui! C’est un privilège que de porter le drapeau. Ça vient me chercher au coeur. Une citation de :Roger Bujold, vétéran de la Légion 76

Roger Bujold, membre de la Légion 76 se tient près d'une plaque commémorative où se trouve inscrit le nom de son frère, Maurice Bujold, mort au combat. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Avec une précision militaire, la cérémonie du jour du Souvenir s’est déroulée dans le froid et le vent sur la colline surplombant le lac Ramsey, parfois au son de deux trompettes, et à la toute fin, avec la musique des cornemuses accompagnées de percussions.

Les joueurs de cornemuse du Service de police de Sudbury ont joué pour la Légion 76 et les vétérans. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Et vint aussi le moment de réciter le texte du célèbre poème du lieutenant-colonel John McCrae :

Au champ d’honneur, les coquelicots Sont parsemés de lot en lot Auprès des croix; et dans l’espace Les alouettes devenues lasses Mêlent leurs chants au sifflement Des obusiers. Nous sommes morts Nous qui songions la veille encore À nos parents, à nos amis, C’est nous qui reposons ici Au champ d’honneur. À vous jeunes désabusés À vous de porter l’oriflamme Et de garder au fond de l’âme Le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon Les coquelicots se faneront Au champ d’honneur lieutenant-colonel John McCrae [trad. Jean Pariseau] Source : L'Encyclopédie canadienne

Un membre de la Légion 76 écoute le récit du poème du lieutenant-colonel John McCrae. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Son fils tombé au combat

Parmi les invités se trouvait la mère du médecin militaire Andrew Miller, tombé en Afghanistan.

Même si son fils a disparu il y a plusieurs années dans le conflit au Moyen-Orient, le souvenir et la douleur sont toujours aussi vifs.

Wendy Miller s'est recueillie devant une couronne pour son fils Andrew Miller, tombé au combat en Afghanistan. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Accompagnée d’un légionnaire, Wendy Miller a pu aller déposer une couronne de fleurs sur le monument devant le drapeau canadien en berne, cachant ses larmes dans un mouchoir.

On a inventé des mots comme : changements climatiques, Google… On peut être une veuve, ou une orpheline, mais quand une mère perd son enfant, il n’y a pas de mot pour ça. Une citation de :Wendy Miller, mère d’un militaire tombé au combat

Cette année, Wendy Miller a finalement reçu des informations plus précises au sujet de la mort de son fils.

Croyant sans rancune que l’armée tente d'épargner les parents lors des annonces des décès, Mme Miller se dit aujourd’hui reconnaissante à l’ancien frère d’armes de son fils de lui avoir raconté les détails entourant sa mort.

Au moins, explique-t-elle, maintenant elle sait ce qui est arrivé à son fils et a retrouvé un peu de sérénité face à sa mort.

Une jeune militaire se tient au garde à vous devant les croix blanches lors du jour du Souvenir. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

En face du lac Ramsey, Mme Miller a finalement été invitée à assister à une marche d’honneur, alors que les musiciens ont fait retentir leurs cornemuses en souvenir d’Andrew Miller, et de tous les soldats qui ont péri sous le drapeau du Canada.

Les militaires ont défilé devant Wendy Miller en l'honneur de son fils Andrew tombé au combat. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Avec la collaboration de Sophie Houle-Drapeau