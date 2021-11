Des employés de la fonction publique dénonceront en cour la vaccination obligatoire

Un groupe de défense des citoyens, Stand 4 Freedom New Brunswick, dénonce la vaccination obligatoire des employés de la fonction publique. Au nom de quatre employés du gouvernement provincial, le groupe contestera l’obligation vaccinale devant les tribunaux.

Le groupe a déposé une demande à la Cour du Banc de la Reine à Fredericton pour que la vaccination obligatoire soit déclarée anticonstitutionnelle.

Selon un communiqué, le groupe représentant les quatre requérants est d’avis que la vaccination obligatoire enfreint la Charte canadienne des droits et libertés sous la section 7 le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (autonomie corporelle) ainsi que sous la section 8, l’attente raisonnable en matière de confidentialité concernant les renseignements médicaux et les choix personnels en matière de santé telle que la vaccination .

Les quatre employés sont des enseignants travaillant pour deux districts scolaires anglophones, ainsi qu’une infirmière et une employée du secteur administratif au Réseau de santé Horizon.

Ils sont d’avis que le choix de se faire vacciner ou non est une décision qui leur revient et que la vaccination obligatoire n’est pas manifestement justifiée dans une société libre et démocratique .

L’avocat des libertés civiles, James S.M. Kitchen, déclare dans le communiqué qu'au cœur de l'autonomie corporelle se trouve la capacité de choisir, sans aucune coercition, ce qui entre ou n'entre pas dans son corps. Ce libre choix est le siège de toute liberté personnelle .

Si nous pouvons être empêchés de travailler dans la fonction publique en tant qu'enseignants et infirmiers parce que nous refusons les interventions médicales irréversibles ou refusons de divulguer au gouvernement la nature de ces choix personnels, alors nous ne vivons plus dans une société libre et égalitaire , déclare Stuart Murray, un enseignant.

Les requérants demandent aussi une ordonnance à la Cour pour que tout employé œuvrant au sein de la fonction publique qui fera l'objet de mesures disciplinaires en raison de la vaccination obligatoire soit réintégré dans son poste avec une indemnisation salariale.

Tous les employés de la fonction publique provinciale devront présenter une preuve de double vaccination avant le 19 novembre, s’ils ne veulent pas être suspendus sans salaire.