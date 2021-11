28 % des postes de pharmaciens dans les hôpitaux de la région ne sont pas occupés

En visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les représentants de l'association estiment que le gouvernement doit en faire davantage pour attirer des candidats vers cette profession.

Les pharmaciens d'établissements doivent détenir une maîtrise pour exercer dans les hôpitaux, contrairement à leurs collègues qui travaillent dans les pharmacies.

Dans la région particulièrement, on a une série de primes qui s’ajoutent au salaire de base, indique la directrice générale de l' APESAssociation des pharmaciens des établissements de santé du Québec , Linda Vaillant. Ça permet d'être un petit peu plus compétitifs. Ça ne nous met pas au-dessus des pharmaciens du secteur privé, mais ça nous rend un peu plus compétitifs.

Les données du CIUSSS

Du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des chiffres ont également été fournis à Radio-Canada. Nous avons présentement environ sept postes vacants au sein de nos installations et plus si nous comptons les absences reliées à diverses raisons (congé maternité, congé maladie, etc.). [...] Nous travaillons activement sur notre planification de main-d'œuvre, ce qui inclut des travaux avec les finances et des activités de recrutement auprès des pharmaciens , a répondu par courriel Simone Lalancette-Larouche, agente d'information au CIUSSS.

La question des primes

L' APESAssociation des pharmaciens des établissements de santé du Québec croit que le gouvernement doit pérenniser certaines primes, puisque la concurrence est forte avec les propriétaires de pharmacies privées pour recruter des candidats.

Un des enjeux qu’on a, c’est que ce sont des primes temporaires, donc elles ont une échéance. Ce n’est pas vraiment du salaire permanent, ajoute Mme Vaillant. C’est encore une difficulté pour nous d’arriver à recruter des jeunes, parce que s’ils vont travailler dans le secteur privé, on ne leur annonce pas que leur salaire est temporaire. Ils ont un salaire qui est hautement compétitif.

La directrice souligne que la situation fait en sorte qu’il devient difficile de convaincre des jeunes de poursuivre leurs études vers le cycle supérieur.

Avec les informations de Claude Bouchard