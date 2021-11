Publication Facebook controversée : le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel s’explique

Dans une publication informant les citoyens d’un avis de faire bouillir l’eau, on pouvait lire : comme Carey Price, dès que notre problème de substance sera réglé, nous allons vous aviser . Une photo du gardien de but des Canadiens de Montréal y était également jointe.

En voulant tourner à la blague l’annonce de Carey Price qui a avoué mardi s’être rendu dans un centre de traitement pour usage de substances, la municipalité s’est attiré les foudres des internautes qui ont jugé que la publication était déplacée.

On a choisi d’y aller avec une touche humoristique. Je vous dirais qu’en général, même à très fort pourcentage, nos publications captent l'attention et les gens apprécient la façon dont on passe le message , explique le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Luc Dostaler, en entrevue avec Marie-Claude Julien.

La municipalité a l’habitude d’utiliser l’humour pour faire passer ses messages sur sa page Facebook, mais le maire admet que cette fois-ci, une ligne a été franchie.

La question, n’est même pas de savoir si la blague était bonne. Ce dont je me rends compte, c’est qu’il y a quand même une grande partie des gens qui ne l’ont pas apprécié. Une citation de :Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Devant la vague de commentaires négatifs, la publication a été éventuellement retirée. La ville a également publié un message d’excuse. On peut notamment y lire : nous ne voulions en aucun temps nous moquer de ceux qui ont un problème de consommation, encore moins de ceux qui tentent de sortir de cette situation .

Luc Dostaler est cependant d’avis qu’il s’agit d’une faute passagère. Je crois que c’est notre premier faux pas, alors notre moyenne et quand même bonne , indique-t-il.

Il précise que les publications ne sont pas systématiquement relues par d’autres avant d’être mises en ligne. Si la municipalité sera dorénavant un peu plus vigilante, elle continuera tout de même à user d’humour sur sa page Facebook.