Québec remet 433 000 $ à cinq projets dans le nord du Lac-Saint-Jean

Au total, ces projets représentent des investissements de plus de 750 000 $.

L'annonce a été faite par communiqué jeudi au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien. Elle s'inscrit dans une annonce globale de 2,8 M$ pour soutenir 32 projets au nord du 49e parallèle. Des 32 projets sélectionnés, 15 sont issus de la Côte-Nord, 5 du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 10 du Nord-du-Québec et 2 projets touchent plus d'une région nordique du Québec.

Le programme est coordonné par la Société du Plan Nord.

Deux de ces cinq projets dans la région sont situés à Notre-Dame-de-Lorette. La Municipalité recevra 70 435 $ pour aménager des logements communautaires dans l'ancienne école du village et 127 746 $ pour installer une station à essence ainsi qu'une borne de recharge pour véhicule électrique sur le terrain du relais Chalet du 49e.

La Municipalité de Saint-Stanislas obtiendra pour sa part 150 000 $ pour aménager un local du centre multifonctionnel Au Clocher pour la pratique de l'escalade de bloc.

De plus, cinq chalets locatifs rustiques seront installés sur le territoire de la zZone d'exploitation contrôlée ec des Passes dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine pour offrir des séjours estivaux en nature. Ce projet reçoit un peu moins de 75 000 $.

Finalement, relativement à un autre volet du programme et avec la somme de 10 050 $, l'entreprise Labrador Production améliorera son système qualité afin de consolider son offre d'huiles essentielles.