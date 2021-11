Yanick Gervais devient officiellement le PDG d’Olymel

M. Nadeau est décédé des suites d'un cancer le 14 octobre.

Avant d'assumer ces fonctions, M. Gervais était vice-président principal, Opérations, chez Olymel et avait pour responsabilité la gestion de plus d'une trentaine d'usines de transformation de porc et de volaille situées pour la majorité au Québec, mais également en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick, en plus de superviser les services de logistique et d'ingénierie de l'entreprise.

Ghislain Gervais, président des conseils d'administration d'Olymel et de Sollio Groupe Coopératif, principal actionnaire d'Olymel, en a fait l'annonce par voie de communiqué, jeudi. Celui-ci rappelle que Yanick Gervais a fait son entrée chez Olymel en 2016 à la suite de l'acquisition de La Fernandière, une entreprise de Trois-Rivières spécialisée dans la fabrication de saucisses dont il était copropriétaire et directeur général depuis 2005.

Ghislain Gervais souligne ses qualités organisationnelles, sa connaissance des enjeux opérationnels autant que des marchés domestique et étrangers, sa compréhension des besoins des clients, son esprit d'équipe et sa vision stratégique du développement de l'entreprise .

Pour sa part, Yanick Gervais s'engage à préserver l'héritage de ce qui a été bâti à partir du Québec au cours des trente dernières années . Il promet d'être à l'écoute de nos 14 000 employés [...] à maintenir des échanges constructifs avec nos fournisseurs et partenaires tant dans le secteur du porc que dans celui de la volaille, tout en poursuivant des relations d'affaires que je souhaite mutuellement fructueuses avec nos clients .

Âgé de 42 ans, marié et père de trois filles, Yanick Gervais est originaire de Trois-Rivières. Comptable et fiscaliste de formation, il détient un diplôme d'études supérieures et un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke.

Olymel est un joueur d'importance dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille ayant des établissements au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars.