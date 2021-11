Immigration francophone en Acadie : s’ouvrir à la diversité

La Semaine nationale de l'immigration francophone se poursuit jusqu'au 13 novembre. Sur le plan fédéral, les objectifs en matière d'immigration francophone hors Québec ont du mal à être atteints , et chaque province essaye d'être la plus attractive. L'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et l'Acadie en général ne font pas exception, la disponibilité et la vitalité des services en français en situation minoritaire étant fortement corrélés au poids migratoire.

Leyla Sall, professeur de sociologie à l'Université de Moncton, spécialisé dans la sociologie de l'immigration francophone en situation minoritaire, remet en cause cette gestion par les chiffres. Il prône un changement de mentalité, pour prioriser avant tout l'intégration sociale des nouveaux arrivants.

On entend souvent dire qu'il faut plus d'immigrants francophones. Est-ce qu'on se concentre trop sur ces chiffres, sans se soucier de ce que deviennent ces personnes ensuite?

Leyla Sall : Le fait d'augmenter les chiffres, c'est une approche qu'on appelle vitalitaire . On veut augmenter le nombre de locuteurs francophones dans le but que les communautés francophones en situation minoritaire soient des communautés vibrantes et qu'elles puissent avoir accès à des services, qu'elles aient le droit d'avoir accès à des services. On s'occupe moins de l'intégration.

Les communautés acadiennes n'ont pas de contrat de performance en matière d'intégration des nouveaux arrivants avec la province ou le gouvernement fédéral, c'est le premier point.

Leyla Sall, à droite, est professeur de sociologie à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

Deuxième point : l'Acadie est devenue une communauté d'accueil d'immigrants, mais on ne se soucie pas de la cohésion sociale.

Les immigrants ont souvent l'impression d'être ghettoïsés socialement. Une citation de :Leyla Sall, professeur de sociologie à l'Université de Moncton

Ce n'est pas une ghettoïsation spatiale, au niveau des quartiers, comme à Paris ou New York. Mais les immigrants nous confient de plus en plus qu'ils ont l'impression de vivre de manière juxtaposée avec les communautés acadiennes, ils ne se sentent pas complètement intégrés, les interactions ne sont pas durables et de qualité. On se rencontre dans certains espaces, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de réelle mixité.

Des organismes ont changé de nom, pour inclure les francophones dans leur dénomination, comme la Société acadienne et francophone de l' Î.-P.-É.Île-du-Prince-Édouard , anciennement Société Saint-Thomas-d'Aquin. Est-ce que cela suffit?

Leyla Sall : Les organismes porte-parole ont fait des efforts, mais ce sont des changements de nom symboliques. Les immigrants sentent toujours qu'ils ne peuvent pas devenir des Acadiens à long terme. Prenons l'exemple du Congrès mondial acadien : c'est une affaire de familles acadiennes de souche, les immigrants ne s'y sentent pas inclus.

Quand il y a des rassemblements de familles acadiennes, ce sont des Lebrun, des Cormier, des Thériault qui se réunissent, ce ne sont pas des Mohamed. Une citation de :Leyla Sall, professeur de sociologie à l'Université de Moncton

Même si on a des immigrants qui arrivent de l'international, ils ne se sentent pas inclus dans cette dynamique-là. Il y a toujours cette frontière entre eux et nous.

Est-ce que cette frontière est plus importante pour les immigrants issus des minorités visibles?

Leyla Sall : Quand on vient d'Europe, il y a toujours une frontière, mais elle peut s'effacer au bout d'une génération parce que les enfants sont blancs. N'oublions pas une chose : les communautés francophones minoritaires et acadiennes ont construit leur cohésion sociale sur la langue française, sur la blanchitude, sur la culture catholique.

Il faut maintenant changer ce modèle de cohésion basé sur l'homogénéité vers un modèle de cohésion beaucoup plus inclusif, qui serait basé sur un nationalisme de type civique, sur la pluralité et le partage du français comme bien commun.

C'est tout un défi. Des communautés qui étaient habituées à se reproduire à l'identique, à valoriser l'homogénéité pour ne pas être assimilées par l'anglophonie dominante, on leur demande maintenant de s'ouvrir à la diversité, à la diversité ethnoraciale. L'immigration, dans sa version post-Confédération, c'est tout à fait nouveau pour ces communautés acadiennes.

Quels outils concrets peut-on mettre en place pour favoriser cela?

Leyla Sall : Ça passe par l'accès à l'emploi de qualité. Ce serait bien de mettre en place des mesures de discrimination positive envers les immigrants. Il faut aussi favoriser leur participation sociale. Il y a des lieux de reproduction communautaire, des espaces francophones qui sont fréquentés essentiellement par les Acadiens. Il faut faire en sorte que les immigrants soient inclus dans ces espaces de participation là, comme le CMACongrès mondial acadien .

Le Collège de l’Île, anciennement appelé la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, avait ouvert son centre de formation aux adultes de Wellington en octobre 1994. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un programme a été mis sur pied en 2019 pour favoriser l'immigration en région Évangéline, le cœur de l'Acadie insulaire. Dans le même temps, le Collège de l'Île, un établissement francophone basée à Wellington, a fait part il y a quelques jours de son souhait de déménager à Summerside. Est-ce que lutter contre ce mouvement de la francophonie insulaire vers les villes est un combat perdu d'avance?

Leyla Sall : C'est un combat contre la géographie des flux migratoires, parce que c'est bien connu que les immigrants, quand ils arrivent, ils veulent s'installer dans les centres urbains. Ça pose tout un défi par rapport à des organismes qui étaient installés dans la région Évangéline, et qui déménagent à Charlottetown ou Summerside pour desservir plus d'immigrants. Et ça repose aussi la question du eux et du nous : est-ce qu'il faut favoriser l'immigration francophone au détriment des Acadiens de souche?

Les propos recueillis ont été édités pour des raisons de concision et de clarté.