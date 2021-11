Deux émissions et un balado sur Clémence DesRochers à Radio-Canada

Samedi 20 novembre, à 15 h, ICI Première diffusera Clémence pour toujours, une entrevue de deux heures de Mario Girard avec Clémence DesRochers. Le journaliste l’a rencontrée chez elle à la campagne. L’artiste s’est confiée à lui au sujet de son enfance, mais aussi de son homosexualité. On pourra d’ailleurs entendre Louise Collette, qui partage sa vie en plus d’être son agente.

Mario Girard présentera également le balado Les mots de Clémence. Consacré à Clémence DesRochers l’humoriste, il permettra au public de (re)découvrir des extraits de ses monologues. Ce balado sera mis en ligne sur Radio-Canada OHdio le 20 novembre.

Le lendemain, à 16 h, sur ICI Musique, Monique Giroux animera On t’a fait un jardin Clémence. Les chanteuses Catherine Major et Ingrid St Pierre ainsi que l'actrice Pascale Montpetit et la comédienne-chanteuse Kathleen Fortin feront vibrer les mots et la poésie de Clémence DesRochers. Cette dernière évoquera des souvenirs avec Monique Giroux.