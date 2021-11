Une garderie de Sudbury, proche d’un campement de sans-abri, déménage temporairement

La garderie du YMCA sur la rue Durham, au centre-ville de Sudbury, déménagera temporairement. Des inquiétudes liées à la sécurité des enfants sont en cause en raison de la proximité du campement pour sans-abri du parc Memorial.

La directrice générale du YMCA du Nord-Est de l’Ontario, Helen Francis, explique que la décision est motivée par le fait qu’ il est important pour l’organisme d’avoir des espaces de jeux extérieurs sécuritaires et inclusifs pour les enfants, comme l’exigent les règlements [du YMCA] ainsi que ceux du ministère de l’Éducation .

Mais en même temps, il y a des membres de notre communauté qui vivent au parc Mémorial et certaines de ces tentes sont très proches de notre terrain de jeu extérieur , indique Mme Francis.

Ce que nous avons remarqué récemment, c’est qu’il y a beaucoup d’objets tranchants comme des seringues qu’on doit régulièrement ramasser. Nous avons été capables jusqu’à présent de le faire, de nettoyer l’endroit et de s’assurer qu’elles soient enlevées , ajoute-t-elle.

Helen Francis est la directrice générale du YMCA du Nord-Est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Mais avec l’arrivée prochaine de l’hiver et par conséquent de la neige, affirme Mme Francis, il sera trop difficile de s’assurer qu’on puisse les voir et les enlever .

Le niveau de risque est devenu trop élevé pour qu’on puisse le gérer, donc il était plus logique pour nous de déménager temporairement pour le bien des enfants et de leurs familles. Une citation de :Helen Francis, directrice générale du YMCA du Nord-Est de l’Ontario

Selon la directrice générale, certains parents s’inquiètent de plus en plus de la situation.

Tout le monde comprend qu’il s’agit d’un problème très complexe. Personne ne veut voir un campement démantelé de force, [...] mais en même temps, quand on laisse ses enfants dans un centre proche d’un campement, on veut que tous protocoles de santé et de sécurité soient mis en place .

Des dizaines de tentes sont installées au parc Memorial au centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

La garderie accueille en ce moment 13 enfants de moins de cinq ans, qui devront dès le 15 novembre, fréquenter le centre de garde d’enfants de la rue Lansdowne, à 1 km de distance.

Mme Francis signale que la mesure est temporaire et s’appliquera pendant 60 jours, le temps de donner à la Ville du Grand Sudbury de mettre en œuvre sa stratégie sur les campements .

À la demande du conseil municipal, les fonctionnaires de la Ville sont en train d’élaborer un plan d'hébergement, pendant l’hiver, des sans-abri qui se trouvent au parc Memorial. Leur rapport doit être évalué lors de la réunion du conseil municipal du 23 novembre.

Le YMCA estime qu'avec l'arrivée prochaine de l'hiver, il pourrait être plus difficile d'apercevoir des seringues usagées, ce qui pourrait accroître le risque auquel s'expose les enfants en jouant à l'extérieur. Photo : CBC/Markus Schwabe