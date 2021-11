Une remorque pour rejoindre les jeunes de la rue à Sudbury

Le Centre d'action des jeunes de Sudbury disposera bientôt d'un nouvel outil pour rejoindre sa clientèle et offrir un endroit pour se réchauffer lorsque les températures chutent.

Depuis plus d'un an, un groupe d'architectes de Sudbury travaille avec l'agence pour la conception et la construction d’une remorque mobile.

Mike Ladyk, de 3rdLine Studio Architects, affirme que les discussions ont commencé au début de la pandémie, lorsque le Centre d’action des jeunes a dû modifier la façon dont il fournissait les services.

Les clients devaient souvent attendre dehors dans le froid, en raison des exigences de distanciation physique.

M. Ladyk, qui est également un ancien membre du conseil d'administration du centre, a commencé à étudier la possibilité d'agrandir le bâtiment du centre.

Mais il a rapidement déterminé que ce serait presque impossible, à la fois légalement et financièrement, en raison de l’étroitesse de la propriété, entre autres.

La conversation a donc évolué vers l'idée d'une remorque mobile. La Société des architectes du Nord de l'Ontario a obtenu une subvention de l'Ontario Association of Architects pour aider à couvrir les coûts.

Grâce à la subvention, d'autres dons, et l’implication de partenaires communautaires et plusieurs heures de bénévolat, la remorque est maintenant presque terminée. M. Ladyk estime le coût total à environ 10 000 $.

La remorque pourrait être tirée par la voiture du Centre d’action des jeunes.

Une des responsables du centre, Karissa Cantin, dit que le nombre de personnes auxquelles l’organisme vient en aide augmente chaque mois. Elle espère que la remorque aidera le personnel à rejoindre plus de jeunes dans toute la communauté.

La remorque a besoin de quelques retouches encore et doit être livrée la semaine prochaine au Centre d'action des jeunes de Sudbury. Photo : Mike Ladyk

J'aimerais voir la remorque utilisée pour rencontrer les gens là où ils sont, dit-elle en ajoutant qu'elle espère qu'avec le temps, les gens la reconnaîtront et sauront que c'est un espace sûr où aller et pour parler.

Mme Cantin ajoute qu'elle est étonnée de voir à quel point une communauté a pu se réunir et transformer une simple petite idée en une chose plus grande .

M. Ladyk affirme que le projet était un choix naturel pour un groupe d'architectes, en tant que personnes qui créent des environnements sociaux à travers leur travail.

Nous avons des enfants, nous avons des familles … nous vivons dans cette ville, nous voyons les problèmes. C'est de l'argent bien dépensé , dit-il.

La remorque devrait être prête dans environ une semaine.

D'après les informations de CBC