COVID-19 : 41 nouveaux cas à Ottawa et 11 en Outaouais

Aucun nouveau décès en lien avec le coronavirus n’est rapporté.

Parmi les 328 cas actifs de COVID-19 à Ottawa, 22 patients sont hospitalisés et deux sont aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, SPOSanté publique Ottawa a recensé un total de 31 241 cas de COVID-19 sur son territoire et 609 décès.

Dans son ensemble, la province de l’Ontario fait état, jeudi, de 642 nouvelles infections à la COVID-19 ainsi que de 5 décès.

Onze nouveaux cas en Outaouais

L’Outaouais enregistre 11 nouveaux cas d’infection à la COVID-19, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région. C’est une légère baisse par rapport à la veille, où l’on comptait 13 nouveaux cas en 24 heures.

Aucun décès en lien avec la COVID-19 n’est rapporté en Outaouais.

Sur les 80 cas actifs recensés par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , on dénombre 2 hospitalisations et 2 personnes aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 14 346 cas de COVID-19 ont été recensés dans la région et 223 personnes ont succombé à la maladie et à ses complications.