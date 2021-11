Québec se souvient de ses héros combattants

Des centaines de vétérans se sont recueillies devant la Croix du Sacrifice, érigée en l'honneur de ces soldats morts sur les champs de bataille.

C'est une journée quand même remplie d'émotion , souligne Julie Grandmaison. On a perdu des gens au combat. J'ai 32 ans de service, donc c'est une journée relativement difficile.

D'anciens combattants étaient présents pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le sergent retraité Mario Grenier, présent à la cérémonie, a servi notamment en Bosnie, à Sarajevo, en 1992. Le 11 novembre, ça veut dire beaucoup.

Il a perdu des proches.

J'ai été 7 ans comme instructeur à Valcartier. J'ai donné des cours . Un de ses étudiants, Simon Longtin est décédé au combat en Afghanistan. Quand je l'ai vu à la télévision, ça m’a touché , témoigne l'ancien militaire.

Choc post-traumatique

Pour Charlène Paradis, aujourd'hui retraitée des Forces armées, le sacrifice de soldats qui vivent parfois avec des chocs post-traumatiques mérite également d'être souligné.

Je suis ici. C'est la perte de nos confrères, que ce soit la vie humaine ou les chocs post-traumatiques. Une citation de :Charlène Paradis, retraitée des Forces armées

Des dignitaires

Plusieurs dignitaires se sont également recueillis, notamment le premier ministre du Québec, François Legault, le maire nouvellement élu de Québec, Bruno Marchand, ainsi que le ministre de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, qui représentait le gouvernement fédéral pour l'occasion.

Le premier ministre François Legault a déposé au pied de la Croix du Sacrifice une couronne lors de la cérémonie du jour du Souvenir. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Encore en 2021, ils sont là pour prendre soin de nous. On est ici aujourd'hui, pour prendre soin d'eux et leur dire un grand merci. Dans certains cas, ils vont donner leur propre vie. On est très reconnaissant , a témoigné M. Duclos.

M. Duclos dit comprendre la frustration de plusieurs vétérans à la suite du retrait des troupes américaines en Afghanistan. On comprend que c'est une grande source de douleur pour eux. [...] Pendant qu'ils étaient là, ils ont énormément donné, ils ont énormément aidé les gens sur place. On leur dit merci.

Le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, lors de la cérémonie du jour du Souvenir. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La 5e Brigade mécanisée du Canada a défilé et des hélicoptères ont également survolé le secteur.

Avec les informations de Camille Carpentier