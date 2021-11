Entrée libre : salsa de théâtre, musique et humour

Fond de rang à Premier Acte

Les comédiennes Sylvie Cantin et Marie-Ève Lussier-Gariépy. Photo : Premier Acte / David Mendoza Hélaine

David décide d'aller passer quelques jours au Lac-Saint-Jean, sur les traces de son passé. Il y retrouve des amis qu'il ne pourra pas s'empêcher de confronter. Pourquoi décide-t-on de vivre dans une vieille maison isolée au fond d'un rang? C'est un des questionnements soulevés par cette histoire. Quatre comédiens dont Vincent Nolin-Bouchard, l'auteur de la pièce Fond de rang, se donnent la réplique dans cette production qui sera présentée à Premier Acte jusqu'au 20 novembre. Bon théâtre!

Valérie Cloutier

Jérôme Casabon de retour avec Le Savoir aquatique

Jerôme Casabon Photo : Radio-Canada

Un album musicalement éclectique, passant du disco-pop au folk, mais bien ficelé. Jérôme Casabon aime raconter des histoires du quotidien avec humour même dans les chansons plus mélancoliques. La pandémie, c'était rough pour tout le monde. Pis des fois les journées pouvaient être un peu longues. Donc c'était important pour moi de créer des chansons qui restent en tête, des chansons assez festives, qui me rendent de bonne humeur . Le lancement de l'album aura lieu le 19 novembre, à la Ninkasi.

Le Savoir aquatique de Jérôme Casabon, disponible dès le 12 novembre

Patricia Tadros

Soirée d’humour à la Taverne Grande-Allée

L'humoriste Pierre-Luc Racine sera en spectacle à la Taverne Grande-Allée ce samedi 13 novembre. Photo : Ariane Famelart

L’humoriste et coanimateur du populaire balado 3 bières, Pierre-Luc Racine, sera de passage à Québec cette fin de semaine. Ancien actuaire, il raconte son passage du 9 à 5 à la scène dans son livre Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre de ses rêves chez KO Éditions. A-t-il fait un bon choix de vie? Vous pourrez en juger par vous-mêmes ce samedi.

Première partie : Colin Boudrias, Taverne Grande-Allée, 20 h

Tanya Beaumont

Le retour de Damon Albarn en solo

Damon Albarn (Blur, Gorillaz) lance son deuxième album solo intitulé The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Photo : Transgressive Records

Damon Albarn est un hyperactif. Après avoir fait la pluie et le beau temps de la pop britannique des années 90 avec son groupe Blur, il a créé le projet Gorillaz en compagnie de son ami illustrateur Jamie Hewlett, en plus de former le supergroupe The Good, the Bad & the Queen avec des membres de The Clash et The Verve. Voilà qu’il arrive avec un deuxième album solo intitulé The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Le musicien londonien, devenu citoyen islandais cette année, nous propose un album contemplatif, aux mélodies beaucoup plus feutrées que celles auxquelles il nous a habitués lorsqu’il est accompagné. Une sortie en novembre lui sied parfaitement, si vous n’êtes pas déjà en train d’écouter le fameux tube de Mariah Carey dont je n’écrirai pas le nom.

Jean-François Blanchet