Le dramaturge et comédien René-Richard Cyr s'élève à son tour contre le jugement de la Cour du Québec confirmant l'interdiction de fumer sur scène, y compris des cigarettes de sauge, sans tabac ou nicotine. « Qui peut décider de ce qui représente une expression artistique? »

Selon le metteur en scène, le débat est tendu puisqu'il implique la cigarette et l'action de fumer, qui symbolisent un enjeu de santé publique reconnu. Mais il insiste : le problème du jugement n'est pas la cigarette à proprement parler. Ce qui me fait peur, c'est la notion d'interdiction.

Le juge Yannick Couture a déterminé dans sa décision que le fait de fumer une cigarette sur scène ne transmettait pas de contenu expressif, un message ou une signification. Dès lors, l'acte ne peut être protégé par les chartes des droits et libertés, lesquelles garantissent la liberté d'expression artistique. C'est quoi, ça? s'indigne M. Cyr.

On n'est pas payés [les artistes] par Macdonald Tobacco nous autres, là. C'est pas la cigarette qui m'énerve, moi. C'est que quelqu'un, du haut de sa chaire, vienne me dire : "ça, c'est un geste artistique et ça, ce n'en est pas un". Une citation de :René-Richard Cyr, metteur en scène

Je peux bien monter sur scène, faire ouvrir le rideau et ne rien dire pendant une heure et demie. C'est un geste artistique, il y a une expression là, même s'il ne s'est rien passé , donne-t-il en exemple. Je vous le dis, mettez un grille-pain sur scène; faire brûler une toast, ça peut être un geste artistique.

René-Richard Cyr (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

À l'instar d'autres intervenants des arts de la scène cette semaine, il rappelle au passage que de véritables cigarettes de tabac ne sont plus utilisées sur les planches depuis une vingtaine d'années au Québec. On le sait que la [vraie] cigarette est nocive.

Le milieu privilégie plutôt la sauge. La Loi concernant la lutte contre le tabagisme ne fait toutefois aucune distinction sur le contenu d'une cigarette dans son interdiction de fumer dans les lieux publics.

Liberté totale

M. Cyr plaide pour une liberté totale sur scène, même si l'expression de cette liberté peut choquer le public. Sur scène, tout a le droit d'être dit, tout a le droit d'être critiqué, tout a le droit d'être décrié, tout a le droit d'être applaudi. [...] Un plus un, ça peut faire cinq en art.

Dans le cas d'un spectateur qui n'apprécierait pas qu'on fume une cigarette de sauge sur scène, M. Cyr lui accorde son droit de le manifester en quittant la salle ou en n'achetant pas de billet, mais pas en interdisant au geste d'exister. Il serait aussi prêt à accepter un avertissement avant une représentation.

Il y a des gens qui peuvent être rebutés par mille choses, par des gestes de violence, par de la nudité sur scène. Ils ont parfaitement le droit de ne pas y aller. Il n'y a personne qui est obligé d'y aller. Une citation de :René-Richard Cyr

Comme de nombreux artistes ayant pris la parole depuis le dépôt du jugement, mardi, il craint maintenant que la liste des gestes prohibés sur scène ne s'allonge après la brèche dont il se dit témoin.

Je ne sais pas où ça va se rendre cette affaire-là , s'inquiète-t-il. C'est comme commencer à fumer. Ça commence par une cigarette et tu finis par fumer un paquet entier. Bien là, une première interdiction vient d'arriver, demain, ce sera quoi?

Par sa sortie et en partageant son soulèvement personnel , M. Cyr espère inspirer ses pairs à faire de même. Si j'ai voulu prendre la parole, c'est que je souhaite une certaine prise de parole du milieu artistique.

L'Union des artistes désolée

La mobilisation dans le milieu artistique est jusqu'ici unanime. Jeudi, l'Union des artistes (UDA) a elle aussi soutenu les théâtres.

L’ UDAUnion des artistes se désole de la décision de la Cour du Québec , écrit l'organisation dans un courriel transmis à Radio-Canada, citant sa présidente Sophie Prégent.

La scène est le miroir de la vie et représente qui nous sommes. L' UDAUnion des artistes est un syndicat d’artistes interprètes : que nous restera-t-il à exprimer le jour où on ne pourra qu'interpréter des situations aseptisées qui ne choquent aucun spectateur? demande Mme Prégent.

Sophie Prégent, présidente de l'Union des artistes. (archives) Photo : Radio-Canada

La ministre à l'écoute

Après avoir refusé de se prononcer sur le jugement mercredi, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a aussi fait une déclaration, jeudi.

Pour moi, il est clair que la liberté d’expression est l’essence même de la création et qu’elle doit être protégée , a écrit son cabinet dans un courriel envoyé à Radio-Canada. Elle a même ouvert la porte à la possibilité d'agir dans le dossier.

Maintenant, nous suivons la situation de près en étant à l’écoute du milieu culturel et de nos créateurs. S’il y a des actions à prendre pour protéger leur liberté d’expression nous les prendrons. Une citation de :Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

À l'heure actuelle, les trois théâtres de Québec ayant été mis à l'amende pour des cigarettes de sauge fumées sur scène, entre 2017 et 2019, n'écartent pas la possibilité de porter la décision du juge Couture en appel.

Le jugement a été rendu à la suite de leurs démarches visant à soustraire le contenu artistique présenté sur scène des dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, notamment en invoquant la liberté d'expression.

Leur combat, disent-ils, n'est pas de revendiquer le droit de fumer sur scène, mais de représenter la réalité. Cette réalité passe, pour certaines œuvres et particulièrement dans le réalisme, par l'acte de fumer une cigarette, et non en mimant ou en ayant recours à des accessoires.

Le Conseil québécois du théâtre a ajouté l'enjeu à l'ordre du jour de son assemblée générale annuelle, prévue ce vendredi.