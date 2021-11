Combattre les infections intestinales pour prévenir la maladie de Crohn

Des gènes présents dans certaines cellules intestinales protègent contre le développement des maladies inflammatoires de l’intestin (MII), montrent les travaux du Dr John D. Rioux et de ses collègues de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM).

Dans ses travaux, l’équipe montréalaise a analysé 145 gènes associés au risque de MIImaladies inflammatoires de l’intestin dans des cellules humaines du système digestif, appelées cellules épithéliales intestinales.

Les résultats de l’étude montrent que plus d’une douzaine de ces gènes impliqués dans le développement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse aident à lutter contre les infections virales et bactériennes , note dans un communiqué l’ICM.

Repères Les MII maladies inflammatoires de l’intestin est sont des maladies chroniques qui causent de l’inflammation dans le petit intestin ou le gros intestin.

Les formes les plus courantes de MII maladies inflammatoires de l'intestin sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Les MII maladies inflammatoires de l'intestin peuvent survenir à n'importe quel âge, mais elles sont le plus souvent diagnostiquées chez les adolescents plus âgés et les personnes dans la vingtaine.

Au Canada, environ 300 000 personnes souffrent d'une MII maladies inflammatoires de l'intestin et l'on dénombre près de 10 000 nouveaux cas par année. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre les 403 000, soit 1 personne sur 100.

Les causes exactes des MII maladies inflammatoires de l'intestin restent encore inconnues, et il n'existe actuellement aucun traitement pour les vaincre.

Ces travaux ont révélé que plusieurs de ces gènes jouent un rôle important en aidant les cellules épithéliales à détecter les bactéries ou les virus. En outre, ils participent à mettre en place la réponse défensive qui permet de contrôler l’infection.

Les chercheurs ont identifié des gènes qui, lorsque perturbés par des variantes génétiques, rendent les individus plus susceptibles de développer l’inflammation chronique de l’intestin, caractéristique des MIImaladies inflammatoires de l’intestin , note l’ICM.

Revoir les traitements

Actuellement, la majorité des thérapies qui permettent de traiter les symptômes de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse ciblent les fonctions des cellules du système immunitaire.

Cette étude montre l’importance de développer des approches thérapeutiques visant à renforcer les fonctions protectrices du système digestif pour le plus grand avantage des patients atteints de maladies inflammatoires intestinales , explique le Dr John D. Rioux, qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génétique et médecine génomique de l’inflammation.

De précédentes études génétiques avaient déjà identifié certaines différences dans le code génétique humain associées au développement des MIImaladies inflammatoires de l’intestin , mais le rôle d’aucun gène n’avait été établi hors de tout doute.

Le défi était de savoir comment utiliser ces informations génétiques pour mieux comprendre les voies biologiques qui mènent aux MIImaladies inflammatoires de l’intestin , estime Jessy Carol Ntunzwenimana, co-auteur principal de l’étude et doctorant au laboratoire du Dr Rioux.

C’est grâce à la création d’une nouvelle approche que les chercheurs montréalais sont parvenus à déchiffrer quels gènes sont susceptibles d’être impliqués dans les MIImaladies inflammatoires de l’intestin et révéler leurs fonctions biologiques.

Les résultats de cette étude fournissent une pièce importante du casse-tête pour comprendre comment les interactions du corps avec la flore intestinale peuvent prédisposer une personne à développer une MIImaladies inflammatoires de l’intestin , affirme Kate Lee, de Crohn et Colite Canada.

Les symptômes des maladies inflammatoires de l’intestin sont les douleurs abdominales, les crampes, la diarrhée, la nausée et l’anémie.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Genome Medicine (Nouvelle fenêtre) (en anglais).