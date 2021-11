Jean-François Grégoire va continuer à entraîner le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau annonce que le mandat de Jean-François Grégoire est renouvelé à titre de directeur général adjoint et d’entraîneur-chef de l’équipe.

Rappelons que Jean-François Grégoire a été nommé entraîneur-chef du Drakkar à l'été 2020.

Le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux, soutient que Jean-François Grégoire a su relever les défis de la dernière saison avec une équipe en reconstruction et que c'est pour cette raison que l'organisation du Drakkar a souhaité renouveler son mandat.

Aujourd'hui, c'est sans aucune hésitation qu'on renouvelle Jeff, parce qu'on veut le voir continuer le travail qu'il a commencé. Une citation de :Pierre Rioux, directeur général, Drakkar

On était conscient que c'est difficile, ça prend du temps, du travail et de la patience, mais en même temps, c'est un beau défi pour l'entraîneur et, à ce moment-là, Jeff a, sans aucune hésitation, embarqué dans la reconstruction , précise Pierre Rioux.

Pierre Rioux, directeur général du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Par voie de communiqué, Jean-François Grégoire a remercié Pierre Rioux ainsi que l'organisation du Drakkar pour leur confiance. Pour moi, je considère que c’est un privilège de poursuivre ce projet commun et cette opportunité vers l’excellence , soutient Jean-François Grégoire.

Avec lui, feront partie de l'équipe les entraîneurs adjoints, Daniel Corso et Maxime Thibault, ainsi que l’entraîneur des gardiens Marc Terriault.

Vendredi, l'équipe du Drakkar prendra la route vers Québec pour jouer contre les Remparts. Le retour des joueurs à Baie-Comeau est prévu pour dimanche.