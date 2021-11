Passer le flambeau du Souvenir

Le jour du Souvenir veut honorer tous les vétérans de l’armée canadienne, mais il a depuis toujours mis en lumière, en particulier, les sacrifices des soldats déployés au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que pendant la guerre de Corée.

Avec le temps qui passe, il reste de moins en moins de vétérans de ces guerres qui peuvent raconter ce qu’ils ont vécu.

Paul Valiquette a passé 20 ans dans les Forces armées et a été déployé outre-mer à de nombreuses reprises, dont deux fois en Afghanistan.

Il est important de passer le flambeau , dit-il au sujet des responsabilités des vétérans dans le jour du Souvenir.

C’est difficile pour la population en général de comprendre ce qu’ont traversé les vétérans, et aussi pour moi de voir ce qu’ils ont traversé , note Paul Valiquette qui, à titre d’agent d’entraide de la direction provinciale de la Légion canadienne en Saskatchewan, voit à l’offre de services de santé mentale pour les vétérans de la province.

Il indique que les membres déployés outre-mer ont maintenant accès à des technologies comme le téléphone et l’Internet, alors que les vétérans des guerres précédentes ne pouvaient communiquer avec leur famille que par lettre, ce qui rendait leur situation encore plus difficile.

Essayez de penser à ce qu’ils ont subi et aux sacrifices qu’ils ont faits pour nos libertés , dit-il. Ça prendrait d’ailleurs plus qu’une journée par an pour y réfléchir, dit-il.

Norm Mayer s’est joint à l’armée en 1974 et a été déployé dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, l’Égypte et l’Afghanistan. Désormais à la retraite, il dit qu’il aimerait aussi qu’il y ait une meilleure reconnaissance des vétérans qui se sont battus avant lui.

Je pense que c’est important que les plus jeunes comprennent ce que nous avons et pourquoi nous l’avons, dit-il. Tout cela, c’est grâce aux vétérans de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Ce sont ces gars-là qui m’inspirent.

Il dit aussi souhaiter plus de reconnaissance du rôle joué par les vétérans autochtones, noirs et asiatiques.

Paul Valiquette et Norm Mayer rappellent l’importance de l'éducation pour comprendre les sacrifices des vétérans, ainsi que pour tirer des leçons du passé.

L’histoire se répète, on l’a trop vu , dit Paul Valiquette.

Ils estiment que le fait d’enseigner davantage l'histoire militaire à l’école ou encore de visionner des émissions portant sur l’histoire peut aider à éduquer la population.

Mais l’une des meilleures façons de comprendre est encore d’écouter les vétérans raconter ce qu’ils ont vécu. Paul Valiquette dit que ces derniers, d’ailleurs, sont heureux de pouvoir témoigner.

Neuf fois sur dix, ils veulent simplement qu’on les écoute , dit-il.

Ce jour du Souvenir est le premier depuis le retrait des troupes d’Afghanistan. Pour les membres des Forces armées et les vétérans qui ont servi en Afghanistan, ce jour du Souvenir représente davantage un défi, selon Paul Valiquette.

Dans notre tête, on se dit : OK, ai-je fait la bonne chose [sur le terrain, en Afghanistan]? Est-ce qu’on a accompli quelque chose, là-bas?

Paul Valiquette était membre d’une équipe de poseurs de bombes lors de son dernier déploiement en Afghanistan, en 2006.

Il dit qu’il lui a fallu sept ans, après son retour, pour être en mesure de se rendre à une cérémonie du jour du Souvenir. L’appui de sa famille, de ses amis, d’autres vétérans et du public l’a aidé à récupérer.

Quand il regarde vers l’avenir, il reste convaincu de l’importance de rappeler aux gens l’histoire militaire du pays, y compris la guerre en Afghanistan.