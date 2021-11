Fillette de Granby : l’accusée témoignera lundi à son procès

Au palais de justice de Trois-Rivières, la preuve du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est close. Ce sera maintenant aux procureurs de la défense de faire entendre au jury leurs arguments et les témoignages de leurs spécialistes. L’accusée sera d’ailleurs la première à raconter sa version des événements à compter de lundi.

Jeudi matin, la pathologiste judiciaire Caroline Tanguay a été contre-interrogée par l'un des avocats de l'accusée. Il est revenu sur le faible poids de l'enfant et l'a questionnée pour savoir si elle avait fait les calculs visant à déterminer quel pourcentage du corps de l'enfant aurait pu être recouvert par la quantité de ruban adhésif retrouvée sur les lieux du drame.

Rappelons que l'autopsie pratiquée au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale n'a pas permis d'établir de cause du décès. La défense se demande donc comment elle peut conclure avec conviction que la fillette de 7 ans est morte d'une suffocation externe si elle n'a pas calculé la quantité de ruban.

Tout dépend du degré de certitude qu'elle avait le nez et la bouche obstruée. Si on ne me dit pas ça, je n'ai pas de cause de décès, c'est vrai , indique la Dre Caroline Tanguay.

Ses conclusions reposent donc uniquement sur la découverte du ruban et sur le témoignage des deux enfants qui affirment que la tête de la fillette a été complètement recouverte de ruban adhésif. Elle confirme que ce ruban adhésif n'a toutefois laissé aucune trace sur la peau de l'enfant ni à l'intérieur de son nez ou de sa bouche.

Elle précise que si la fillette s’était étouffée avec des vomissures, par exemple, les premiers répondants l’auraient décelé.

La docteure Chantale Bernard, une pathologiste pédiatrique de l'hôpital de Montréal pour enfant, est ensuite venue raconter qu'elle a été mandatée par Caroline Tanguay pour tenter de découvrir pourquoi la fillette de 7 ans accusait un important retard de croissance (taille et poids).

Elle estime que sa moelle osseuse contenait moins de cellules que la moyenne des gens, mais elle n'a pas pour autant détecté de maladie particulière.

Le procès fera relâche vendredi et reprendra avec la présentation de la preuve de la défense à compter de lundi.