Le procès de Jacques Dumont reprendra en 2022

Le propriétaire de l’entreprise matanaise Déménagex est accusé en lien avec des gestes qu’il aurait présumément commis dans les années 1990 avec le concours d’une tierce personne. L’individu de 62 ans a plaidé non-coupable le 5 mai dernier à ce chef d’accusation.

Une première partie du procès a eu lieu en septembre à Sainte-Anne-des-Monts. Les procédures n'ont pu reprendre jeudi à Matane, faute de temps. Le coaccusé de M. Dumont devait lui aussi être de retour en cour.

L’identité de la victime et du coaccusé de M. Dumont est frappée d’un interdit de publication. Les témoignages des témoins ne peuvent non plus être divulgués en raison d'une ordonnance du tribunal.

L'affaire sera entendue les 22 et 23 février au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts.

L'entrepreneur Jacques Dumont est bien connu des Matanais (archives). Photo : Facebook

Jacques Dumont purge déjà une peine de 20 mois ordonnée en septembre dernier en lien avec des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme. Ces gestes ont été perpétrés contre une femme de Matane en 2019.

Quelques mois auparavant, en janvier 2020, il avait également écopé d’une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis dans un autre dossier d’agression sexuelle, dont les faits remontent à 2017.