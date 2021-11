L’un des derniers vestiges du Camp 55 de Rimouski pourrait devenir un immeuble à logements

Le Camp 55 avait été érigé dans les années 40 dans le but d’entraîner des milliers de militaires en vue d’une éventuelle mobilisation au Canada. La zone du Camp 55 est aujourd’hui mieux connue comme étant le quartier Saint-Pie X.

Le camp 55 a été installé en 1940 puis a été démantelé quelques années plus tard. Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Le bâtiment était autrefois employé comme gymnase où les militaires s’entraînaient , explique l'historien François Dornier.

Par la suite, le ministère des Transports du Québec a occupé la bâtisse pendant de nombreuses années.

Le promoteur Réjean Plourde entend maintenant la rénover pour y aménager 32 logements de tailles différentes, soit des 3 et demie, des 4 et demie, des 5 et demie et des locaux pour les artistes et pour d’autres activités communautaires. Il espère également y aménager ses propres bureaux.

L'ensemble du projet coûtera environ six millions de dollars, estime le promoteur.

Le promoteur immobilier Réjean Plourde a fondé l'entreprise Immeubles Plourde à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

L’homme d’affaires croit que cette nouvelle offre d'habitations permettra d'atténuer la crise du logement à Rimouski et de mettre en valeur le bâtiment historique. Il affirme qu'il changera le revêtement extérieur, mais il souhaite que la structure du bâtiment ancien reste apparente à l'intérieur.

L'intérieur du bâtiment situé sur la 1re rue à Rimouski Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

L’entrepreneur déposera son projet dans les prochaines semaines à la Ville de Rimouski dans le but d’accueillir des locataires à l’été 2022.

Un bâtiment patrimonial?