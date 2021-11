Le jour du Souvenir commémoré en Ontario

À Queen’s Park, le premier ministre Doug Ford a participé à une cérémonie officielle devant le Monument aux anciens combattants de l’Ontario.

Il a pris la parole après une minute de silence en hommage aux soldats qui ont servi lors des différents conflits et des innombrables missions de maintien de la paix auxquelles le Canada a participé depuis la Première Guerre mondiale.

Tous les Ontariens et Ontariennes rendent hommage et honorent la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous et une gratitude absolue envers les héros qui sont encore parmi nous. Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

La solennité du moment a aussi été observée en plein cœur du centre-ville de Toronto. Des dizaines de personnes se sont rassemblées à la place Yonge-Dundas pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire.

Des photographies de membres de diverses communautés, notamment autochtones et noires, qui ont contribué à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale, ont été projetées sur les écrans géants de l'endroit.

Dean Turner a servi dans les FACForces armées canadiennes de 1977 à 1998, un honneur , selon lui.

La fille du vétéran Dean Turner, Shaela, a tenu à l'accompagner ce 11 novembre. « Il a vu beaucoup de choses. C'est important que je sois ici pour lui. » Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Nous devons nous souvenir de ceux qui nous ont précédés et des géants qui nous ont fait connaître et nous ont donné ces libertés de pouvoir voyager, aller à l'école pour être éduqués. Une citation de :Dean Turner, vétéran des Forces armées canadiennes

Six autres événements officiels se sont également tenus à travers la ville de Toronto.

Appelé à l’origine jour de l’Armistice, le jour du Souvenir vise à commémorer la convention d’armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale le lundi 11 novembre 1918.

Plus de 650 000 Canadiens et Terre-Neuviens ont combattu au cours de cette guerre, aussi appelée la Grande Guerre. Plus de 66 000 d’entre eux ont perdu la vie et plus de 172 000 autres ont été blessés.