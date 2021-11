Offrir un rein par empathie

Le printemps dernier, Maryse Boivin a choisi de faire ce don à la jeune fille, qui était alors une pure inconnue. Elle était déjà inscrite comme donneuse samaritaine.

J'ai passé tous les tests et tous les examens. Je voulais vraiment donner un rein à quiconque en aurait besoin et je n'avais personne dans mon entourage qui en avait besoin. Une citation de :Maryse Boivin, donneuse d'un rein

Un jour, un reportage lui apprend que la jeune Valentina Quintero, 8 ans, de Québec, a précisément ce besoin.

J'avais été marquée. J’ai su que cette personne avait besoin d’un donneur. Je savais qu’elle souffrait d’insuffisance rénale et qu’elle avait besoin d’une greffe. La compatibilité était là , signale Maryse Boivin.

La mère de famille – elle a trois enfants biologiques et trois enfants comme famille d’accueil – souligne simplement qu'elle a voulu faire ce geste par empathie .

Je me suis placée deux minutes dans leur situation et je me suis dit que c’était difficile d'avoir une insuffisance rénale. Sa vie était chamboulée. C’est une reconnaissance de la vie que je fais. Je redonne au suivant. Une citation de :Maryse Boivin, donneuse d'un rein

Elle se réjouit que le retour à l’école de Valentina puisse se faire en décembre prochain. Ses parents pourront aussi reprendre le travail.

C'est une vie plus normale qui pourra revenir parce que Valentina est malade depuis qu'elle est toute petite , se réjouit Mme Boivin.

Si j'étais dans cette situation, j'aimerais que quelqu’un m’aide ou aide mes enfants. Une citation de :Maryse Boivin, donneuse d'un rein

La greffe a eu lieu le 18 mai et Maryse Boivin et la jeune greffée se sont rencontrées le 23 juin. Un moment très émouvant entre la greffée et sa famille, et la donneuse.

Lorsque j'ai rencontré les parents à la suite de la greffe, ç’a été un moment d'émotion, de pur bonheur. Le papa m'a dit que j'avais sauvé la vie de sa fille et que c’était ma fille à moi aussi.

À écouter : Entrevue avec Maryse Boivin à l'émission Vivement le retour

Elle affirme ne pas avoir eu de douleur à la suite de cette intervention où un rein lui a été prélevé.