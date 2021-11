Québec recense 663 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès de plus

Québec recense 663 nouveaux cas de COVID-19, 4 décès de plus et 5 hospitalisations de moins depuis 24 heures.

Au total, 432 275 personnes ont contracté la maladie depuis le début de l'épidémie au Québec. De celles-là, 11 533 en sont mortes.

La COVID-19 force présentement l'hospitalisation de 215 personnes dans la province, soit 5 de moins que la veille. De ces patients, 42 se trouvent aux soins intensifs. Il s'agit d'une diminution de 3 depuis 24 heures.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Le taux de vaccination de la population québécoise âgée de plus de 12 ans se maintient à 87 %. Québec a administré 14 601 doses de vaccin de plus, soit 13 545 dans les dernières 24 heures et 1056 avant le 10 novembre, pour un total de 13 365 365 doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi les 663 nouveaux cas de la maladie annoncés jeudi, près de 70 % concernent des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées.

Sur le front du dépistage, 32 192 prélèvements ont été réalisés le 9 novembre, et 31 283 échantillons ont été analysés le lendemain, pour un taux de positivité de 2,1 %.

Le taux de retransmission du virus se situe désormais à 1,24, ce qui signifie que chaque personne infectée peut en moyenne transmettre le virus à plus d'une autre personne et, donc, que l'épidémie a le potentiel de prendre de l'ampleur.

Les communautés autochtones du Nunavik continuent de connaître une flambée de nouvelles infections, avec 1318,3 cas actifs par tranche de 100 000 habitants.

Parmi les autres régions les plus touchées par le virus au Québec, l'Estrie (116,8 cas pour 100 000 habitants) a détrôné Chaudière-Appalaches (115,8 cas). Montréal et sa couronne suivent, non loin derrière.

