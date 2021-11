Noël au bureau : les partys en présentiel destinés qu’aux petits groupes

Les assouplissements du gouvernement concernant la danse et le karaoké ne suffisent pas pour permettre aux grands employeurs de la région de Québec d’organiser une réception d’envergure pour le temps des Fêtes.

Le Mouvement Desjardins, Simons, Beneva : ils ont tous opté pour des soirées en virtuel ou pour une offre de cadeaux pour les employés.

Chez Beneva, la nouvelle alliance entre SSQ Assurance et La Capitale, on promet que l’ambiance sera malgré tout festive pour les quelque 5000 employés.

Du côté de Simons, l'employeur a décidé de jouer au père Noël en remettant un cadeau unique, à saveur locale, aux employés.

Un autre grand employeur de la région, Revenu Québec, n'organise pas de soirée de Noël. Les équipes de travail peuvent se rencontrer de façon virtuelle ou dans un restaurant, en respectant les mesures sanitaires.

Danse dans les restos...

Dès le 15 novembre par contre, ce sera plus festif dans les établissements comme les restaurants, les bars et les casinos. La danse et le karaoké seront permis.

Une annonce qui a fait augmenter la cote de popularité des restaurants et des bars. La demande est là , confirme Martin Vézina, directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec (ARQ).

Les membres de son association disent recevoir de nombreux appels pour des réservations de groupes, en fonction de la capacité d’accueil de l’endroit, tout en respectant la directive de 10 personnes maximum par table.

... pas dans les hôtels

Les nouveaux assouplissements ne permettent cependant pas aux hôteliers d’organiser de telles fêtes, ce que déplore l'Association hôtelière de la région de Québec.

Plusieurs entreprises viennent dans nos salles de réception. Mais on ne peut pas dire que c'est un party. Nous offrons une formule souper-spectacle, puisque c'est ce qui est permis , explique la directrice générale Marjolaine de Sa.

Elle ajoute que les hôteliers peuvent organiser des fêtes privées, où la danse et le karaoké seraient autorisés. Par contre, cette option contraint les organisateurs à limiter la capacité d'accueil à 25 personnes.

La salle de banquet de l'hôtel Entourage Sur-le-lac accueillera des soirées de Noël cette année. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

À l'hôtel Entourage Sur-le-lac à Lac-Beauport, il est possible de réserver pour des soirées lors desquelles les employés se rassemblent pour un repas et assistent à une conférence ou un spectacle.

Le calendrier est bien rempli, mais il nous reste quelques dates , souligne le directeur des opérations, Julien April.

La salle de l'hôtel peut accueillir jusqu'à 160 personnes. On sépare souvent notre espace pour répondre aux besoins de quatre petits groupes d'une quarantaine de personnes , précise M. April.

Il espère que le gouvernement assouplisse les règles pour les salles de réception à temps pour les Fêtes. Ainsi, les gens qui ont déjà réservé, ils pourront danser lors de leur soirée! s'exclame-t-il. On a tous hâte de célébrer Noël!

Soirée en présentiel et mesures sanitaires Souper-spectacle Les salles de réception peuvent recevoir des invités au maximum de leur capacité, en exigeant le passeport vaccinal, mais en restant assis aux tables. Le port du couvre-visage doit être respecté sauf pour boire et manger. Cette mesure permet de recevoir plus d’invités, mais les consignes sont plus strictes. Soirée au restaurant Les plus petits employeurs peuvent organiser des soirées dans les restaurants, bars et casinos. Il est possible d’être debout, de danser et même de faire du karaoké. Les restaurants doivent exiger le port du couvre-visage et le passeport vaccinal est obligatoire. Un nombre maximal de dix personnes peuvent s'asseoir à une même table. Salle louée Il est possible d’organiser un événement privé dans une salle louée. Par contre, la limite de personnes est fixée à 25. Le passeport vaccinal peut être exigé, tout comme le port du couvre-visage. Résidence privée Pour le moment, les rassemblements dans les résidences se limitent à 10 personnes, ou trois ménages différents. Si les invités ne peuvent conserver une distance d’un mètre entre eux, le port du couvre-visage est recommandé. *Ces restrictions incluent les assouplissements du 15 novembre. Le gouvernement pourrait faire d’autres annonces au cours des prochaines semaines.

Pour tous les goûts

Les restaurateurs sont parmi ceux qui peuvent organiser les soirées les plus festives, en respectant les règles.

Le pub Randolph – une entreprise misant sur les jeux de société avec des franchises à Montréal, Québec et Trois-Rivières – organise des partys de Noël de bureau.

Ce pub vient tout juste de s'installer à Québec, dans le secteur Vanier.

On reçoit beaucoup d'appels pour notre offre de partys de Noël , affirme Pascal Roulet, copropriétaire du pub, à Québec. Il faut réserver c'est certain, et respecter les règles, mais c'est vraiment la meilleure solution pour de la bonne bouffe et de la bonne boisson.

Il s'estime chanceux de pouvoir profiter du temps des Fêtes pour accueillir des clients, en comparaison avec l'an dernier.

On a le coeur à la fête, c'est certain! C'est toujours le temps pour le party, pour les clients corporatifs aussi. Une citation de :Pascal Roulet, Randolph pub ludique

Pascal Roulet du Randolph pub ludique estime que les restaurants représentent une bonne solution pour les petites équipes de travail. Photo : Radio-Canada

D'autres assouplissements?

Impossible de savoir si d’autres assouplissements seront annoncés au cours des prochaines semaines, pour les réceptions dans les hôtels, entre autres.

Par courriel, le ministère de la Santé écrit que la santé publique n'a pas encore émis de nouvelles recommandations concernant les partys de bureau .

En conférence de presse au début du mois, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a souligné que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans pourrait aider à avoir un meilleur Noël .

Cette campagne de vaccination débutera dès que Santé Canada approuvera le vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNTech.