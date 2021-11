Comment injecter une bonne dose de justice dans la lutte contre la COVID-19

L’Afrique du Sud, comme bien d’autres pays dans le monde, n’a pas été en mesure de rivaliser avec les États-Unis, le Canada et l’Europe dans la course aux vaccins. Les pays à revenu élevé ont accaparé le marché à coups de milliards de dollars pour être les premiers à recevoir des doses.

Alors que les autres pays commencent à offrir une troisième dose à leur population, nous n'avons toujours pas de vaccins en Afrique, s'indigne Mme Terblanche. C’est pourquoi l’Afrique a fait une pause et a compris que nous sommes dans une réalité très inconfortable.

Ce genre de situation ne doit pas se répéter , insiste-t-elle, déterminée pour cela à percer le secret du vaccin Moderna.

Le monde ne réalise pas qu’on ne peut pas vaincre la COVID-19 en isolant l’Afrique et en accaparant toutes les ressources pour les pays à revenu élevé. Une citation de :Petro Terblanche, Afrigens Biologics

Et cela, d'autant plus que tous les pays continuent d’être à risque, même s’ils ont un taux de vaccination élevé.

Une inégalité bien documentée

Même si la production de doses s’est accélérée avec le temps, les inégalités ne font que s'aggraver, constate le Dr Krishna Udayakumar, directeur du Global Health Innovation Center à l’Université Duke, dont l'équipe traque et analyse les contrats d’achat pour les vaccins contre la COVID-19.

Seulement 24 pays, dont le Canada, ont vacciné plus de 70 % de leur population. Plus de 65 pays ont vacciné moins de 20 % de leur population avec deux doses et 45 de ces pays ont vacciné moins de 10 % de leur population.

Ainsi, moins de 40 % de la population mondiale a été adéquatement vaccinée, bien loin du seuil nécessaire pour réussir à contrôler le SRAS-CoV-2.

À titre comparatif, près de plus de 700 millions de doses ont été administrées en Amérique, alors que l’Afrique, avec ses 1,2 milliard d’habitants, a administré moins de 210 millions de doses.

Enfin, plus de 70 % de toutes les doses administrées l’ont été dans les pays à revenu élevé ou moyen supérieur, tandis que moins de 1 % ont été administrées dans les pays à faible revenu.

L'OMS a comme objectif de vacciner 40 % de la population mondiale d'ici la fin de 2021 et 70 % d'ici la mi-2022, mais dans le contexte actuel, tout indique que près de 80 pays, dont la moitié en Afrique, ne seront pas en mesure d'atteindre ces objectifs.

Dans le cadre du programme COVAX, plusieurs pays à revenu élevé ont pourtant promis d’offrir plus de 2 milliards de doses aux pays à faible revenu. Mais à ce jour, seulement 400 millions de doses ont été distribuées.

Pour être honnête, c'est honteux de voir que nous sommes dans cette situation, déplore Charles Gore, directeur de ​​la Medicines Patent Pool (MPP). La COVID-19 a mis en lumière un problème [d’iniquité] qui existe depuis des lustres : le manque de production locale de technologies de la santé.

L’organisme qu’il dirige négocie, appuyé par l’OMS, avec les titulaires de brevets pour l’octroi de licences qui autorisent la production de divers traitements génériques (ex. : VIH). Maintenant, ils travaillent avec Afrigen dans l’espoir de faciliter la reconstitution du vaccin contre la COVID-19.

Nous n'allons pas mettre fin à la pandémie ou à cette iniquité avec des dons , rappelle le Dr Udayakumar. Le projet d’Afrigen est un pas dans cette direction.

Trouver et assembler les pièces d’un complexe casse-tête

Une fois que l'équipe d'Afrigen Biologics aura découvert la recette du vaccin de Moderna, elle pourra partager son expertise. Photo : Afrigen Biologics

L’équipe d’ingénieurs, de généticiens, de biochimistes, de virologistes et de biologistes moléculaires d’Afrigen a commencé à analyser toutes les bribes d’informations disponibles publiquement pour reconstituer le vaccin.

Une tâche titanesque, admet Mme Terblanche. Nous savons qu’il y a environ 800 opérations à faire [pour créer le vaccin]. Nous devons toutes les identifier, les développer, les valider.

L’un des éléments les plus difficiles à répliquer sera l’enveloppe lipidique qui protège l’ARNm.

La directrice d’Afrigen aurait bien aimé que Moderna partage sa formule de vaccin pour accélérer le processus, mais elle comprend que leur découverte leur appartient.

Ce qui n'empêche pas M. Gore de continuer ses discussions avec les compagnies pharmaceutiques.

Nous espérons toujours que Moderna ou Pfizer-BioNTech leur donnent leur technologie. Ça serait la situation idéale Une citation de :Charles Gore, directeur de ​​la Medicines Patent Pool

Mais, si ces compagnies refusent de collaborer, il existe suffisamment d’informations publiques, notamment les brevets, qui permettraient aux chercheurs de répliquer la recette, dit M. Gore. Ce n’est pas impossible à faire et ils ne partent pas de zéro.

Moderna acceptera-t-elle qu’on copie son vaccin?

Mme Terblanche explique que son équipe a choisi de répliquer le vaccin de Moderna d’abord pour son efficacité, mais aussi parce que la compagnie a indiqué qu’elle n'appliquera pas ses droits de propriété intellectuelle pendant la pandémie.

Pour l’instant, les chercheurs sud-africains peuvent donc faire les études nécessaires pour découvrir la formule du vaccin sans crainte de répercussions judiciaires. Le problème viendra lorsqu'Afrigen voudra entamer des études cliniques; Moderna pourrait alors refuser qu’on produise son vaccin sans son autorisation.

Puisque l’entreprise sud-africaine n’arrivera pas à cette étape avant l’année prochaine, M. Gore estime qu’il y a encore du temps pour négocier avec les pharmaceutiques.

Mme Terblanche est elle aussi convaincue qu’un accord pourra être conclu avec Moderna, mais qu’il ne faut pas tarder pour accélérer les négociations. On ne sait pas à quel moment Moderna décidera que la pandémie est terminée. Que se passera-t-il après?

M. Gore ajoute que si Afrigen modifie légèrement la formule de Moderna – par exemple pour améliorer sa stabilité thermique et éviter de devoir réfrigérer les doses – la compagnie pourra difficilement s’opposer à sa production.

Il est possible qu’[Afrigen] développe plutôt un vaccin à ARNm de deuxième génération et qui, en fin de compte, ne viole pas les brevets de ces compagnies Une citation de :Charles Gore, directeur de ​​la Medicines Patent Pool

Si c’est le cas, les autorités pourraient exiger qu’on refasse toutes les étapes d’études cliniques, ce qui pourrait prendre plusieurs mois supplémentaires.

Le processus peut sembler long, alors que les besoins sont criants en ce moment, mais M. Gore rappelle que la pandémie est loin d’être terminée. Il s’agit d’un projet à long terme, rappelle-t-il. Nous n’avons aucune idée où nous en serons avec la COVID-19 dans deux ou trois ans. Et de plus en plus, on voit qu’il faudra plusieurs doses du vaccin .

Peut-on forcer les pharmaceutiques à fournir leur formule?

Il est rare qu'un pays force la main à une pharmaceutique. De façon générale, explique Charles Gore, on essaie de négocier des licences volontaires. Mais il est possible aussi qu’un pays émette une licence obligatoire, ce qui permet la production d'une version générique d'un produit médical breveté sans le consentement préalable du titulaire du brevet.

Toutefois, plusieurs pays craignent les poursuites et n’ont pas encore utilisé cette avenue.

De plus, un pays qui lèverait les brevets ne pourrait pas exporter les vaccins dans un pays où les brevets ne sont pas levés. C’est notamment pourquoi plusieurs d'entre eux ont demandé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de faire front commun et d’entériner une dérogation qui obligerait les compagnies à revendiquer leurs droits de propriétés intellectuelles concernant les médicaments, vaccins, et traitements pour la COVID-19. À ce jour, il n’y a pas encore eu d’entente entre les 164 États membres.

Le président américain Joe Biden a lui-même déploré l'absence de collaboration de la part de Moderna. Mais les États-Unis ont peu de pouvoir, même s'ils ont donné 10 milliards de dollars à la pharmaceutique pour développer son vaccin, en collaboration avec le National Health Institute (NIH).

Pourquoi? Moderna refuse d’inclure le nom des scientifiques du NIH dans le brevet afin de conserver le contrôle exclusif sur les droits de propriété intellectuelle.

Si les scientifiques du NIH étaient nommés co-inventeurs, le gouvernement américain aurait alors le pouvoir de vendre une licence (et donc la fameuse recette) à d’autres compagnies, comme Afrigen, pour fabriquer le vaccin.

Les compagnies pharmaceutiques affirment pour leur part que la levée des brevets constituerait une menace à l’innovation et qu’elle permettrait aux concurrents d’obtenir une technologie complexe et dispendieuse sans avoir investi un sou.

Mais selon M. Gore, ces compagnies craignent avant tout la compétition. Puisqu’il y avait peu de compétiteurs sur le marché, les pays étaient prêts à payer n’importe quel montant [pour le vaccin contre la COVID-19], fait-il valoir. Les compagnies ont donc déterminé le prix. En ayant plus de joueurs sur le marché, la situation changerait.

La levée des brevets n’est toutefois pas une solution miracle, précise M. Gore. D’abord, les pays à faible et à moyen revenu n’ont généralement pas accès aux usines et aux matériaux nécessaires pour fabriquer les vaccins. Ensuite, il n’y a pas que la recette qui est importante, mais aussi tout le savoir-faire technologique, élément qui n’est pas inclus dans ces licences.

C’est pourquoi il est plutôt de l’avis qu’il faut collaborer avec les pharmaceutiques pour qu’elles octroient des licences sur une base volontaire. C’est d’ailleurs la philosophie derrière le Medicines Patent Pool.

Ça sera un compromis avec lequel les compagnies ne seront pas tout à fait satisfaites, mais suffisamment satisfaites. Une citation de :Charles Gore, Medecines Patent Pool

Acquérir une expertise pour l’Afrique

Mme Terblanche ne se fait pas d’illusions. Même si Afrigen réussit son pari, l’entreprise ne réglera pas à elle seule la question du manque de vaccins contre la COVID-19. Leur usine, qui pourra fabriquer jusqu’à 16 millions de doses par an, ne pourra pas subvenir aux besoins de toute l’Afrique.

C’est pourquoi l’un des mandats d’Afrigen sera de partager son expertise. En ayant plusieurs compagnies africaines équipées pour produire des vaccins, l’Afrique fera un pas vers l’autodétermination, dit-elle.

L'Union africaine et le CDC africain se sont d’ailleurs fixé l’objectif de fabriquer 60 % des vaccins nécessaires pour l’Afrique sur le continent d’ici 2040.

Il est important que l’Afrique reste en contrôle du processus de conception, de production et de distribution. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans la même situation lors d’une prochaine pandémie. Je pense que la COVID-19 nous a montré que nous ne pouvons plus faire les choses de la même façon. Une citation de :Charles Gore, Medecines Patent Pool

Malgré la frénésie qui entoure cette initiative, M. Gore dit qu’il ne faut pas trop multiplier les projets. On ne peut pas avoir tous les pays du monde qui fabriquent des vaccins. Ça ne marchera pas. Il faut avoir une approche régionale. Si on est en surcapacité, ce ne sera pas durable , dit-il, ajoutant que ces compagnies devront être rentables.

Et même si Afrigen ne réussit pas à produire un vaccin contre la COVID-19 avant la fin de la pandémie, ce ne sera pas peine perdue, dit M. Gore. Car elle aura acquis une expertise en technologie à ARNm qui lui permettra d’agir rapidement si une nouvelle épidémie se déclenche.

Afrigen pourrait également utiliser cette technologie pour développer des vaccins contre l’Ebola, le chikungunya, la malaria, ajoute Mme Terblanche.