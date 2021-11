COVID-19 : 642 cas et 5 morts de plus en Ontario

La province recense son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en un jour depuis le 9 octobre.

Santé publique Ontario confirme 642 nouvelles infections jeudi, en plus de 5 décès supplémentaires.

C'est 46 % plus de nouveaux cas que jeudi dernier.

Près de 62 % des nouveaux cas touchent des personnes qui n'étaient pas pleinement vaccinées ou dont le statut d'immunisation est inconnu.

Il y a 74 nouveaux cas à Toronto, 62 dans la région de York, 61 dans la région de Peel, 52 dans la région de Simcoe Muskoka, 48 dans la région de Windsor-Essex, 39 à Ottawa et 29 dans la région de Sudbury.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours des sept jours précédents continue d'augmenter. Il se chiffre maintenant à 532, comparativement à 383 il y a une semaine.

Face à l'augmentation des cas, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a annoncé mercredi que la province ne lèverait pas les limites de capacité dans les boîtes de nuit et les bars de stripteaseuses le 15 novembre, contrairement à ce qui était prévu.

Une situation préoccupante dans certaines régions

L'état de la pandémie peut varier grandement d'une région à une autre en Ontario, note le directeur scientifique du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, Peter Jüni.

La situation est relativement stable à Toronto, alors qu'elle est préoccupante, selon lui, entre autres à Sudbury, où le nombre de cas double actuellement tous les sept jours, ce qui est deux fois plus rapidement que la moyenne provinciale.

Il faut intensifier le traçage et le dépistage, pour mieux comprendre les raisons spécifiques des infections [à Sudbury.] Une citation de :Dr Peter Jüni, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université de Toronto

Face à la flambée des cas, le bureau de santé publique de Sudbury a remis en place cette semaine des limites de capacité dans les bars et les restaurants, notamment.

Selon le Dr Jüni, il n'y a pas lieu pour l'instant d'imposer des restrictions similaires à l'échelle provinciale.

L'épidémiologiste et professeur à l'Université Ryerson Timothy Sly dit que la province a eu raison de suspendre tout déconfinement supplémentaire. Selon lui, il faut demeurer prudent avec le refroidissement des températures qui fait en sorte que les Ontariens passent plus de temps à l'intérieur.

Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni (et dans de nombreux autres pays) qui ont déconfiné avec enthousiasme, mais qui font maintenant face à une flambée des cas. Une citation de :Timothy Sly, épidémiologiste

La situation [en Ontario] a changé depuis un an, ajoute-t-il. Maintenant, une grande proportion de la population est vaccinée. Cela dit, le variant est plus infectieux et se propage aussi facilement que la varicelle.

De son côté, Colin Furness, professeur à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, affirme que la province devrait réduire à 50 % le nombre de spectateurs permis dans les stades.

Pour les autres endroits publics comme les restaurants et les bars, ce serait mieux d'imposer des normes de qualité de l'air, en matière de ventilation et de filtration , dit-il. Selon lui, les restaurants, les bars et les centres d'entraînement devraient être munis d'unités de purification d'air Hepa subventionnées par le gouvernement.

Il pense aussi que la province doit renforcer son système de passeport vaccinal, pour éviter la tricherie actuelle.

Selon lui, les bureaux de santé publique à Toronto et dans la région de Peel devraient également recommencer à ordonner la fermeture pendant deux semaines des entreprises qui ont une éclosion. Ça accroîtrait la sécurité et ça inciterait les employeurs à être prudents , dit-il.

Hospitalisations

Malgré l'augmentation des infections en Ontario, le nombre d'hospitalisations demeure relativement stable pour l'instant.

Il y a 251 hospitalisations jeudi, soit 8 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 132 (-4)

Nombre de patients sous respirateur : 72 (-2)

Il y a 422 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées continue d'augmenter, se chiffrant à 4269 (+216), soit le nombre le plus élevé depuis le 12 octobre.

Cas dans les écoles

Il y a 81 infections de plus en milieu scolaire, y compris 72 touchant des élèves.

Présentement, 501 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 10,3 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Deux écoles sont fermées à la suite d'éclosions.

Vaccination

Près de 16 000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mercredi.

À l'heure actuelle, près de 88,6 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et près de 85,3 %, deux doses.

Dépistage

Un peu plus de 29 800 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 2,1 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 605 248 cas de COVID-19 et 9916 morts.