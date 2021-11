Des acheteurs pour l’ancienne usine de Cascades Lupel à Cap-de-la-Madeleine

Une offre d’achat vient d’être acceptée pour faire revivre l’usine Cascades Lupel du secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. L’entreprise qui embauchait 35 employés a fermé ses portes il y a un peu plus de deux ans. Des promoteurs proposent d’y faire de la transformation alimentaire et de créer près de 200 emplois lorsque le projet sera à terme.

Le directeur général d’Innovation et développement économique Trois-Rivières, Mario de Tilly est emballé. « C’est l’une des dernières grosses friches industrielles qu’il restait sur le territoire et ça, pour nous, c’était hyper important en matière environnementale de réhabiliter ce site-là avant d’en construire de nouveaux. Donc, on est assez heureux », annonce-t-il en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le projet serait d'abriter plusieurs entreprises de transformation alimentaire. L’offre d’achat des acheteurs potentiels a été acceptée par l’ancien propriétaire du bâtiment. Toutefois, il demeure des conditions sous-jacentes, notamment en ce qui a trait à la décontamination du site.

L’examen des lieux a déjà été entrepris comme l’explique Mario de Tilly. C’est une contamination qui est somme toute assez légère, qui est maîtrisée de façon générale. Cependant, il faut voir si ça n’a pas atteint la nappe phréatique. Ça, c’est en cours.

Mario de Tilly, directeur général d'Innovation et développement économique Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Le directeur général d’IDE est très optimiste que la transaction puisse aller de l’avant. Nos espoirs sont très bons. Vous savez, la région de Trois-Rivières commence à être une experte en décontamination. On a eu par le passé plusieurs sols contaminés, ne pensons qu’à Aleris en ce moment qui est en voie de se décontaminer , indique-t-il.

Il tient à rassurer la population du secteur Cap-de-la-Madeleine qui avoisine le site de l’ancienne usine Cascades Lupel : pour assurer un bon voisinage avec le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et le secteur résidentiel plus à l’est, la zone restera attribuée à des industries légères.

Aucune industrie lourde, ce sera des industries de transformation, transformation alimentaire particulièrement. Donc, définitivement, pas trop de contraintes par rapport à l’environnement.

Un projet différent du centre d’innovation agroalimentaire L’ouvrage

Innovation et développement économique de Trois-Rivières appuie déjà le projet agroalimentaire L’ouvrage qui ouvrira ses portes au centre-ville. Mario de Tilly promet que le projet dans le secteur Cap-de-la-Madeleine sera différent, comme le local est de six fois la taille de celui de L’ouvrage.

Du côté de L’ouvrage, on va plus se retrouver dans une notion de développement de produits, d’offres nouvelles par rapport aux consommateurs. Et c’est un site qui est relativement petit, une trentaine de mille pieds carrés. Là, on parle de quelque chose d’un peu plus costaud, on parle d’une zone de production et de transformation. C’est un bâtiment qui fait plus de 200 000 pieds carrés.

Le directeur général d’IDE mentionne au passage que la demande pour Trois-Rivières en matière de transformation industrielle légère est encore extrêmement élevée. Les besoins pour des locaux disponibles sont grands. Il invite les gens qui ont des espaces industriels libres à se manifester.