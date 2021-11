Crédit d’impôt bonifié : une partie du gain annulé par des hausses de tarifs

Des propriétaires de garderies non subventionnées envisagent, si ce n'est déjà fait, d'augmenter leurs tarifs journaliers pour augmenter les salaires de leurs éducatrices, annulant ainsi une partie de l'effet de la bonification du crédit d'impôt anticipé annoncé jeudi par Québec. Et si le gouvernement se targue d'avoir éliminé un système à deux vitesses, les associations de garderies lui concèdent seulement d'avoir « un peu » réduit l'écart.

Dès la mention d'une majoration du crédit d'impôt anticipé dans le discours inaugural du premier ministre François Legault, le mois dernier, une augmentation de tarifs était dans l'air chez les garderies non subventionnées.

Nous étions tous en attente de voir de combien nous pourrions augmenter nos prix , admet Anto Khoren, membre du conseil d'administration de la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.

L'organisation s'attend maintenant à des hausses de tarifs moyennes de cinq dollars par jour parmi ses membres.

Sa collègue Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition, a elle-même augmenté ses tarifs à 50 dollars par jour cette année. En plus d'investir pour retenir ses éducatrices qualifiées, je dois optimiser la qualité qui m'est exigée par le ministère , souligne-t-elle. Pour le seul rattrapage salarial, elle évalue les sommes à 72 000 dollars d'ici l'été 2022.

« Si on veut rester ouvert, il faut augmenter nos éducatrices. » — Une citation de Marie-Claude Collin, présidente, Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec

Ces hausses de salaire sont nécessaires, dit-on chez les associations de garderies non subventionnées, d'autant plus que le gouvernement a consenti à une augmentation salariale immédiate à des milliers d'éducatrices en centres de la petite enfance (CPE).

Ces hausses ont été confirmées nonobstant la négociation de leur convention collective, toujours en cours. Dans sa plus récente proposition, le gouvernement leur offrait 20 % d'augmentation, atteignant des salaires que peuvent difficilement concurrencer les garderies non subventionnées, selon Mme Collin.

Les garderies non subventionnées craignent de ne pas être capables de retenir leur personnel. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Tarifs sous-estimés

Les garderies non subventionnées en installation comptent pour 70 000 places dans le réseau de la petite enfance à travers la province.

L'essentiel, pour ne pas dire la totalité de leur budget, provient de la tarification aux parents. Ces derniers encaissent, une fois par mois, un remboursement anticipé du gouvernement pour éponger leurs frais de garde.

Malgré ce remboursement calculé selon le revenu familial, le coût d'une place dans le réseau non subventionné demeure dans bien des cas plus élevé qu'en CPECentre de la petite enfance ou en garderie privée subventionnée, créant ainsi un système à deux vitesses.

Le ministre des Finances, Éric Girard. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Dans sa mise à jour économique, jeudi, le ministère des Finances a promis d'investir 1,1 milliard de dollars pour bonifier ce crédit d'impôt anticipé, à raison de 220 millions de dollars par année.

Le gouvernement veut ainsi ramener le coût net d'une place en garderie non subventionnée au niveau du tarif unique de 8,50 $ par jour, en vigueur dans le réseau subventionné. C’est terminé le temps où le gouvernement créait deux classes de parents comme par le passé , s'est réjoui le cabinet de son collègue ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

La bonification est basée sur une moyenne de tarification à 40 dollars par jour dans le réseau non subventionné. Le montant passera à 41 dollars en 2022.

Or selon les deux principales associations de garderies non subventionnées, les places à 40 dollars par jour sont rares, en particulier dans les grands centres urbains. Selon Marie-Claude Collin de la Coalition, la moyenne se situe davantage à 46 dollars actuellement chez les garderies non subventionnées, un chiffre que conteste le gouvernement.

À son avis, 40 dollars n'est plus un tarif raisonnable dans une garderie, c'est rendu à 50 dollars . Et c'est sans compter les hausses de tarifs à venir dans certaines garderies.

Même son de cloche du côté de l'Association des garderies non subventionnées en installation. Il n'y a pas une garderie qui peut fonctionner à 40 dollars par jour , selon son président David Haddaoui, rappelant toutes les dépenses à la charge des propriétaires : taxes foncières, location de locaux, nourriture, personnel, équipements, etc.

Si les deux représentants des garderies non subventionnées conviennent que l'écart entre les parents se réduit avec les annonces de jeudi, ils insistent à l'effet qu'elle ne vient pas mettre fin au système à deux vitesses tel que l'affirme le gouvernement.

Pour un tarif à 50 dollars, un ménage continuera de payer 10 dollars de plus par jour qu'une famille envoyant son enfant dans un CPECentre de la petite enfance . Suffit d'utiliser l'outil de calcul du ministère des Finances  (Nouvelle fenêtre) pour le confirmer.

Sur ces hausses de tarifs projetées par les garderies non subventionnées, le gouvernement rétorque qu'il ne peut intervenir davantage.

Il ne faut jamais oublier que les garderies non subventionnées, ce sont des entreprises privées qui n’ont aucun lien financier avec le gouvernement qui prennent leurs propres décisions , a indiqué le cabinet du ministre de la Famille. L'annonce demeure, a-t-on ajouté, importante pour rétablir l’équité entre les familles .

Le ministre Mathieu Lacombe. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les mesures du gouvernement viennent par ailleurs aider davantage les ménages mieux nantis. En modifiant également les fourchettes de remboursement, une famille dont le revenu est de 175 000 dollars pourra économiser plus de 4000 dollars par année.

Pour les ménages gagnant entre 60 000 et 100 000 dollars, l'économie est plutôt de 1300 dollars. Ces calculs sont à cependant eux aussi basés sur un tarif à 40 dollars par jour par le gouvernement.

Manque de courage, déplore le PQ Parti québécois

Dans l'opposition, la députée péquiste Véronique Hivon a déploré une demi-mesure .

Plusieurs parents me disent que leurs garderies privées les ont déjà augmentés de six ou sept dollars par jour en prévision de l’arrivée de ce crédit d’impôt , a-t-elle rapporté. C’est aberrant que le gouvernement caquiste mette en place une demi-mesure qui aura pour effet de remettre plus d’argent dans les poches des propriétaires plutôt que dans la qualité des services aux tout-petits .

Elle se range également du côté des associations de garderie en plaidant pour une conversion plus rapide des milieux non subventionnés. Avec le montant d'un milliard que représente la bonification du crédit d’impôt [sur cinq ans], on aurait enfin pu prendre le virage 100 % CPECentre de la petite enfance que nous réclamons et convertir des dizaines de milliers de places privées , croit-elle.

Pour l'heure, le gouvernement envisage de convertir 3500 places dans le cadre d'un projet pilote.

Elle demande au ministre Mathieu Lacombe de faire preuve de courage en faisant le choix de la qualité et de l'accessibilité, en même temps que celui des parents qui réclament d'abord et avant tout des places en CPECentre de la petite enfance .

Avec les informations de Marika Wheeler de CBC